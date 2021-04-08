В субботу, 10 апреля, матч между «Мариуполем» и «Шахтером» откроет программу 21-го тура украинской Премьер-лиги. «Бескомпромиссное» донецкое дерби пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», поскольку газон домашней арены «Мариуполя» не готов для проведения матчей. Поэтому азовцы вынуждены и второй круг чемпионата проводить на выезде.

Бесспорно, это сказывается на результатах команды, поскольку постоянные переезды не способствуют полноценному тренировочному процессу. Поэтому задача попадания в зону еврокубков в текущем сезоне провалена, и теперь главное – не скатиться на дно турнирной таблицы. После 20 сыгранных матчей «Мариуполь» идет на девятой строчке, имея в своем активе 21 очко. А донецкий «Шахтер» ведет борьбу за золотой комплект наград и на данном этапе занимает второе место, отставая от «Динамо» на семь баллов.

В прошлом туре команда Остапа Маркевича одержала свою первую победу в 2021 году. В «сумасшедшей» перестрелке с «Ингульцом» победили азовцы – 4:3. Автором первого хет-трика в сезоне 2020/21 стал хавбек «Мариуполя» Артем Бондаренко. Если проанализировать выступление подопечных Маркевича весной, то его не назовешь удачным: в семи сыгранных матчах было набрано всего пять очков из 21 возможного. Трудно будет рассчитывать на пополнение очкового багажа и в Киеве. По условиям арендных соглашений с «Шахтером», тренерский штаб «Мариуполя» не сможет рассчитывать на 13 игроков. Кроме того, из-за дисквалификации не помощник и капитан азовцев Дмитрий Мишнев. Из-за таких огромных кадровых потерь, скорее всего, будут задействованы игроки дублирующего состава.



Донецкий «Шахтер» может рассматривать субботнюю встречу как тренировки с повышенной ответственностью. «Горняки» не имеют особых проблем с составом, только бразилец Марлос пропускает игру из-за перебора карточек. Зато из лазарета вернулись Исмаили и Корниенко, поэтому Каштру может спокойно провести ротацию состава и хорошо подготовиться к предстоящему поединку с киевским «Динамо». Свой лимит на потерю очков «горняки» уже исчерпали, поэтому в матчах, которые остались до завершения чемпионата, их устраивает только победный результат.



Безоговорочным фаворитом матча в Киеве является «Шахтер». На «чудо» рассчитывать, конечно, не стоит, при нынешнем балансе сил эта «миссия невыполнима» для «Мариуполя». Унизительного счета на «Олимпийском», вероятно, не будет, ведь земляки позаботятся сохранить «репутацию» своего «младшего брата».

Ориентировочные составы

«Мариуполь»: Гальчук – Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк, Петерман, Кулиев, Горбунов, Тищенко, Байдал, Трофимюк.

«Шахтер»: Трубин – Болбат, Витао, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Майкон, Судаков, Дентиньо, Патрик, Фернандо.

10 апреля, суббота