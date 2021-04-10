Мать Тайсона подтвердила, что сын подписал контракт с Интернасьоналем

Бразильский вингер «Шахтера» Тайсон этим летом покинет Украину и вернется в родной для него «Интернасьонал».

С этим клубом хавбек, похоже, все-таки подписал предварительный контракт, несмотря на все опровержения, которые дает в прессе агент футболиста.

Накануне еще одним источником, который подтвердил предстоящий переезд Тайсона в «Интернасьонал» стала мать футболиста, заявившая, что ее сын действительно подписал контракт с бразильским клубом.

«Все в порядке, он приедет. Он уже подписал предварительный контракт. Первоначально речь идет о двухлетнем соглашении, рассчитанном до середины 2023 года», - приводит слова матери Тайсона портал Boa Informação.

Напомним, в настоящий момент Тайсон продолжает пребывать вне основной команды «Шахтера», а также не принимал участия в последнем матче молодежки «горняков» против «Мариуполя» (1:1).