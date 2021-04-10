Мать Тайсона подтвердила, что сын подписал контракт с Интернасьоналем

Бразильский вингер «Шахтера» Тайсон этим летом покинет Украину и вернется в родной для него «Интернасьонал».
С этим клубом хавбек, похоже, все-таки подписал предварительный контракт, несмотря на все опровержения, которые дает в прессе агент футболиста.
Накануне еще одним источником, который подтвердил предстоящий переезд Тайсона в «Интернасьонал» стала мать футболиста, заявившая, что ее сын действительно подписал контракт с бразильским клубом.
«Все в порядке, он приедет. Он уже подписал предварительный контракт. Первоначально речь идет о двухлетнем соглашении, рассчитанном до середины 2023 года», - приводит слова матери Тайсона портал Boa Informação.
Напомним, в настоящий момент Тайсон продолжает пребывать вне основной команды «Шахтера», а также не принимал участия в последнем матче молодежки «горняков» против «Мариуполя» (1:1).
Источник — Boa Informação
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну зато теперь будем знать как выступает тот Интернационал .))
Ну зато теперь будем знать как выступает тот Интернационал .))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.