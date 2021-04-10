Мать Тайсона подтвердила, что сын подписал контракт с Интернасьоналем

Договор рассчитан на два года

  • 10.04.2021 10:10
  • 1307 просмотров
  • 8 комментариев
Мать Тайсона подтвердила, что сын подписал контракт с Интернасьоналем
© ФК Шахтер. Тайсон

Бразильский вингер «Шахтера» Тайсон этим летом покинет Украину и вернется в родной для него «Интернасьонал».

С этим клубом хавбек, похоже, все-таки подписал предварительный контракт, несмотря на все опровержения, которые дает в прессе агент футболиста.

Накануне еще одним источником, который подтвердил предстоящий переезд Тайсона в «Интернасьонал» стала мать футболиста, заявившая, что ее сын действительно подписал контракт с бразильским клубом.

«Все в порядке, он приедет. Он уже подписал предварительный контракт. Первоначально речь идет о двухлетнем соглашении, рассчитанном до середины 2023 года», - приводит слова матери Тайсона портал Boa Informação.

Напомним, в настоящий момент Тайсон продолжает пребывать вне основной команды «Шахтера», а также не принимал участия в последнем матче молодежки «горняков» против «Мариуполя» (1:1).

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Источник — Boa Informação

(4 голоса)

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Комментарии
    Hemingway
      Hemingway, 10.04.2021 11:14
    0
    Блять, так вже писали новину що на трансфермаркеті з 1 липня він в інтері. Нах ще всіх його родичів опитувати?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 10.04.2021 11:12
    0
    Не прижился Тайсон в Украине, то-ли холодно ему, то-ли расисты обижают, но факт, нехочет. Вот Эдмар прижился, как вроде. Папа Гуейе, разные бразильцы
    Ссылка
    Евгений Незнанов
    online
      Евгений Незнанов, 10.04.2021 11:02
    0
    axylinam, 10.04.2021 11:00
    До лета Тайсон будет отсиживаться в туалете
    при такой зарплате , думаю он переживет -))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.04.2021 11:00
    0
    До лета Тайсон будет отсиживаться в туалете
    Ссылка
    ск кильчень-1
      ск кильчень-1, 10.04.2021 10:44
    0
    stopor2016, 10.04.2021 10:41
    А шо молчит начальник транспортного цеха?
    Он на ХПЗ,)
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.04.2021 10:41
    +3
    А шо молчит начальник транспортного цеха?
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 10.04.2021 10:32
    +1
    а сама "сова" говорити не могла?
    Ссылка
    ск кильчень-1
      ск кильчень-1, 10.04.2021 10:18
    +2
    А жена? Неужели не нашёл себе теннисистку?
    Ну зато теперь будем знать как выступает тот Интернационал .))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.04.2021 10:41
    +3
    А шо молчит начальник транспортного цеха?
    Ссылка
    ск кильчень-1
      ск кильчень-1, 10.04.2021 10:18
    +2
    А жена? Неужели не нашёл себе теннисистку?
    Ну зато теперь будем знать как выступает тот Интернационал .))
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 10.04.2021 10:32
    +1
    а сама "сова" говорити не могла?
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 10.04.2021 11:14
    0
    Блять, так вже писали новину що на трансфермаркеті з 1 липня він в інтері. Нах ще всіх його родичів опитувати?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 10.04.2021 11:12
    0
    Не прижился Тайсон в Украине, то-ли холодно ему, то-ли расисты обижают, но факт, нехочет. Вот Эдмар прижился, как вроде. Папа Гуейе, разные бразильцы
    Ссылка
    Евгений Незнанов
    online
      Евгений Незнанов, 10.04.2021 11:02
    0
    axylinam, 10.04.2021 11:00
    До лета Тайсон будет отсиживаться в туалете
    при такой зарплате , думаю он переживет -))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.04.2021 11:00
    0
    До лета Тайсон будет отсиживаться в туалете
    Ссылка
    ск кильчень-1
      ск кильчень-1, 10.04.2021 10:44
    0
    stopor2016, 10.04.2021 10:41
    А шо молчит начальник транспортного цеха?
    Он на ХПЗ,)
    Ссылка
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