Неужели все? Тайсон не попал в заявку Шахтера U-21 на матч с Мариуполем

Бразилец Тайсон, который был сослан в дубль «Шахтера», не попал в заявку на матч молодежного первенства против «Мариуполя» U-21.
Ранее стало известно, что с первого июля 33-летний футболист станет игроком «Интернасьоналя».
Состав «Шахтера» U-21 на матч с «Мариуполем» U-21 : Турбаевский, Рудавский, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Свитюха, Хромей, Микитишин, Чирук.
Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Гуров, Шолар, Кобак, Гончарук.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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