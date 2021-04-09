Неужели все? Тайсон не попал в заявку Шахтера U-21 на матч с Мариуполем

Бразилец Тайсон, который был сослан в дубль «Шахтера», не попал в заявку на матч молодежного первенства против «Мариуполя» U-21.

Ранее стало известно, что с первого июля 33-летний футболист станет игроком «Интернасьоналя».



Состав «Шахтера» U-21 на матч с «Мариуполем» U-21 : Турбаевский, Рудавский, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Свитюха, Хромей, Микитишин, Чирук.

Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Гуров, Шолар, Кобак, Гончарук.

