Неужели все? Тайсон не попал в заявку Шахтера U-21 на матч с Мариуполем

Возможно, есть еще надежда увидеть его в первой команде

  • 09.04.2021 12:33
  • 1351 просмотр
  • 3 комментария
Неужели все? Тайсон не попал в заявку Шахтера U-21 на матч с Мариуполем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Бразилец Тайсон, который был сослан в дубль «Шахтера», не попал в заявку на матч молодежного первенства против «Мариуполя» U-21.

Ранее стало известно, что с первого июля 33-летний футболист станет игроком «Интернасьоналя».
 
Состав «Шахтера» U-21 на матч с «Мариуполем» U-21 : Турбаевский, Рудавский, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Свитюха, Хромей, Микитишин, Чирук.

Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Гуров, Шолар, Кобак, Гончарук.
 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 09.04.2021 13:52
    0
    опять уединился...
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 09.04.2021 13:16
    0
    Что, и тут выгнали???
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 12:36
    +2
    Как же терь ю-21 без него играть то будет?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 12:36
    +2
    Как же терь ю-21 без него играть то будет?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 09.04.2021 13:52
    0
    опять уединился...
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 09.04.2021 13:16
    0
    Что, и тут выгнали???
    Ссылка
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