Transfermarkt: Тайсон с 1 июля станет игроком Интернасьоналя

Авторитетный веб-портал Transfermarkt обновил профиль хавбека «Шахтера» Тайсона.
Указано, что по окончанию контракта с «горняками» 1 июля бразилец на правах свободного агента перейдет в «Интернасьонал».
В бразильском клубе ранее отрицали подписание предварительного контракта.
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Источник — Transfermarkt
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