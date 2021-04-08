Transfermarkt: Тайсон с 1 июля станет игроком Интернасьоналя

В бразильском клубе ранее отрицали подписание предварительного контракта

  • 08.04.2021 23:40
  • 953 просмотра
  • 8 комментариев
Transfermarkt: Тайсон с 1 июля станет игроком Интернасьоналя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Авторитетный веб-портал Transfermarkt обновил профиль хавбека «Шахтера» Тайсона.

Указано, что по окончанию контракта с «горняками» 1 июля бразилец на правах свободного агента перейдет в «Интернасьонал».

В бразильском клубе ранее отрицали подписание предварительного контракта.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Hemingway
      Hemingway, 09.04.2021 00:13
    0
    Ну і дурак, міг бабок покосити ще як не в ШД то десь в еміратах. Але як кажуть скільки вовка не корми він все рівно в фавели дивиться.
    Ссылка
    Катя Перебейнис
    online
      Катя Перебейнис, 09.04.2021 00:11
    0
    Дынамывськи соплежуи обкончались бы от такого игрока, ну а тут поюморить можно)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 00:10
    0
    Mole_M@ks, 09.04.2021 00:07
    Если бы оно не играло в прятки в тубзалетах ,мог бы и без окна ,а просто красиво
    не задалось у него с этим, пронос всему виной
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 09.04.2021 00:07
    -1
    Alex86 1, 08.04.2021 23:53
    через окно клозета?
    Если бы оно не играло в прятки в тубзалетах ,мог бы и без окна ,а просто красиво
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.04.2021 23:54
    0
    Слава Богу! Едь на маракасах играй...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 23:53
    +5
    Mole_M@ks, 08.04.2021 23:49
    Спасибо огромное за всё Тайсон ,,ну мог уйти красиво
    через окно клозета?
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 23:49
    -6
    Спасибо огромное за всё Тайсон ,,ну мог уйти красиво
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 23:42
    +3
    В шахте наверное только перекрестятся
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 23:53
    +5
    Mole_M@ks, 08.04.2021 23:49
    Спасибо огромное за всё Тайсон ,,ну мог уйти красиво
    через окно клозета?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 23:42
    +3
    В шахте наверное только перекрестятся
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 09.04.2021 00:13
    0
    Ну і дурак, міг бабок покосити ще як не в ШД то десь в еміратах. Але як кажуть скільки вовка не корми він все рівно в фавели дивиться.
    Ссылка
    Катя Перебейнис
    online
      Катя Перебейнис, 09.04.2021 00:11
    0
    Дынамывськи соплежуи обкончались бы от такого игрока, ну а тут поюморить можно)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 00:10
    0
    Mole_M@ks, 09.04.2021 00:07
    Если бы оно не играло в прятки в тубзалетах ,мог бы и без окна ,а просто красиво
    не задалось у него с этим, пронос всему виной
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.04.2021 23:54
    0
    Слава Богу! Едь на маракасах играй...
    Ссылка
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