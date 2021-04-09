Победы футзалистов, Дехи и Донбасса, поражение Мотора, будущее Тайсона

Главные новости за 8 апреля на Sport.ua

  • 09.04.2021 02:30
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Победы футзалистов, Дехи и Донбасса, поражение Мотора, будущее Тайсона
© УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 апреля.

1. В шаге от Евро. Сборная Украины уверенно одолела Данию и во втором матче. Команда Александра Косенко забила восемь голов в ворота датчан.

2. Transfermarkt: Тайсон с 1 июля станет игроком Интернасьоналя. В бразильском клубе ранее отрицали подписание предварительного контракта.

3. Сильнее всех! Деха взяла три золота на ЧЕ-2021 по тяжелой атлетике в Москве. Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы в категории до 76 кг.

4. Мотор проиграл Мешкову и прекратил борьбу в Лиге чемпионов. Запорожцы проиграли в гостях с разницей в семь мячей.

5. Одна неожиданность. Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы. 8 апреля прошли первые поединки в борьбе за выход в полуфиналы.

6. Михайлюк набрал 1000 очков в НБА. Он пятый украинец в истории. Первая знаковая отметка в карьере украинского баскетболиста.

7. Сухое избиение чемпиона. Кременчуг проиграл Соколу и покалечил его лидеров. Киевляне вышли в финальную серию плей-офф УХЛ.

8. Стало известно, кто был против переноса последнего тура УПЛ. Инициативу Андрея Шевченко не поддержали лишь два клуба.

9. На замену Доннарумме. Милан интересуется Трубиным. Молодой вратарь «Шахтера» и сборной Украины входит в сферу интересов «россонери».

10. УХЛ. Донбасс разгромил Днепр и вышел в финал. Определился второй финалист плей-офф УХЛ.

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Источник — Sport.ua

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