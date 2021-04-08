На замену Доннарумме. Милан интересуется Трубиным

Итальянский «Милан», который пока никак не может согласовать вопрос продления истекающего 30 июня контракта основного вратаря первой команды Джанлуиджи Доннаруммы, ищет потенциальных преемников для кипера.

Одним из тех, кто способен заменить Доннарумму в «Милане» считают 19-летнего вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.

Контракт Трубина с «горняками» рассчитан до лета 2024 года, а потому на трансфер украинского вратаря итальянцам придется как следует раскошелиться.

Отметим, что в конце марта Трубин дебютировал в рядах национальной сборной Украины, а немногим ранее ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини говорил, что клубы из Италии предлагали «горнякам» за Анатолия 4-5 миллионов евро.