На замену Доннарумме. Милан интересуется Трубиным

Молодой вратарь «Шахтера» и сборной Украины входит в сферу интересов «россонери»

  • 08.04.2021 19:17
  • 654 просмотра
  • 9 комментариев
На замену Доннарумме. Милан интересуется Трубиным
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Итальянский «Милан», который пока никак не может согласовать вопрос продления истекающего 30 июня контракта основного вратаря первой команды Джанлуиджи Доннаруммы, ищет потенциальных преемников для кипера.

Одним из тех, кто способен заменить Доннарумму в «Милане» считают 19-летнего вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.

Контракт Трубина с «горняками» рассчитан до лета 2024 года, а потому на трансфер украинского вратаря итальянцам придется как следует раскошелиться.

Отметим, что в конце марта Трубин дебютировал в рядах национальной сборной Украины, а немногим ранее ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини говорил, что клубы из Италии предлагали «горнякам» за Анатолия 4-5 миллионов евро.

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Источник — CalcioLine.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 19:30
    0
    Х .....тебе большой Милан а не Трубина
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:26
    0
    Scofield Lincoln, 08.04.2021 19:24
    Главное теперь учитывать ошибки Лунина и не спешить з таким трансфером!
    Ну да, Милан же еще не раз будет обращаться можно и отшить
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:25
    0
    funnycat, 08.04.2021 19:22
    Было бы круто уйти на такое повышение!
    та йух они его отпустят, тем более за ту сумму шо предложат, а выкладывать какую-то баснословную которую захочет шахта вряд ли кто станет нынче
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    Scofield Lincoln
      Scofield Lincoln, 08.04.2021 19:24
    +2
    Главное теперь учитывать ошибки Лунина и не спешить з таким трансфером!
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    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.04.2021 19:24
    +1
    Мілан зараз ні про баблі ,так що думаю для Шахтаря і Трубіна це точно не варіант
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    Trasher311987
      Trasher311987, 08.04.2021 19:23
    -1
    100 млн.
    И мешок бразильцев)))
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    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 19:22
    +1
    Было бы круто уйти на такое повышение!
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 08.04.2021 19:21
    +1
    Слушайте, ну очевидно что Шахта не продаст его не за какие деньги, он же прямая замена Пятову
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:21
    +1
    даже если это не фейк, то шахта сток заломит, шо милан сам слетит)
    Ссылка
    Scofield Lincoln
      Scofield Lincoln, 08.04.2021 19:24
    +2
    Главное теперь учитывать ошибки Лунина и не спешить з таким трансфером!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.04.2021 19:24
    +1
    Мілан зараз ні про баблі ,так що думаю для Шахтаря і Трубіна це точно не варіант
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 19:22
    +1
    Было бы круто уйти на такое повышение!
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 08.04.2021 19:21
    +1
    Слушайте, ну очевидно что Шахта не продаст его не за какие деньги, он же прямая замена Пятову
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:21
    +1
    даже если это не фейк, то шахта сток заломит, шо милан сам слетит)
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 19:30
    0
    Х .....тебе большой Милан а не Трубина
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:26
    0
    Scofield Lincoln, 08.04.2021 19:24
    Главное теперь учитывать ошибки Лунина и не спешить з таким трансфером!
    Ну да, Милан же еще не раз будет обращаться можно и отшить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:25
    0
    funnycat, 08.04.2021 19:22
    Было бы круто уйти на такое повышение!
    та йух они его отпустят, тем более за ту сумму шо предложат, а выкладывать какую-то баснословную которую захочет шахта вряд ли кто станет нынче
    Ссылка
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