Юный голкипер. Анатолий Трубин дебютирует за сборную Украины

Голкипер Анатолий Трубин дебютирует за сборную Украины. Молодой вратарь «Шахтера» выйдет в стартовом составе команды на матч против Казахстана.

В донецком клубе 19-летний Анатолий вытеснил из основы Андрея Пятова. Он уже провел 22 матча в УПЛ и 9 поединков в еврокубках.

31 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана. Первые два матча в воротах отыграл динамовец Георгий Бущан.

Украина – Казахстан. Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве