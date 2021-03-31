Юный голкипер. Анатолий Трубин дебютирует за сборную Украины

Голкипер Анатолий Трубин дебютирует за сборную Украины. Молодой вратарь «Шахтера» выйдет в стартовом составе команды на матч против Казахстана.
В донецком клубе 19-летний Анатолий вытеснил из основы Андрея Пятова. Он уже провел 22 матча в УПЛ и 9 поединков в еврокубках.
31 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана. Первые два матча в воротах отыграл динамовец Георгий Бущан.
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Источник — Sport.ua
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