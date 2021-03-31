Юный голкипер. Анатолий Трубин дебютирует за сборную Украины

Молодой вратарь «Шахтера» выйдет в основе на матч против Казахстана

  • 31.03.2021 20:52
  • 2508 просмотров
  • 5 комментариев
Юный голкипер. Анатолий Трубин дебютирует за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер Анатолий Трубин дебютирует за сборную Украины. Молодой вратарь «Шахтера» выйдет в стартовом составе команды на матч против Казахстана.

В донецком клубе 19-летний Анатолий вытеснил из основы Андрея Пятова. Он уже провел 22 матча в УПЛ и 9 поединков в еврокубках.

31 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана. Первые два матча в воротах отыграл динамовец Георгий Бущан.

Украина – Казахстан. Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    olexyn
      olexyn, 31.03.2021 21:40
    -1
    віще свого всього не наварив. Все ще в нього попереду. Питання одне: на який матч навар припаде?
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 31.03.2021 21:07
    +3
    romanchik.8403, 31.03.2021 21:01
    Кто моложе был вратарём в сборной?Никто наверное
    Вроде Шовковскому 19 лет было, или 18.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 31.03.2021 21:05
    +4
    С дебютом Толян! Сухого матча тебе!
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 31.03.2021 21:03
    0
    romanchik.8403, 31.03.2021 21:01
    Кто моложе был вратарём в сборной?Никто наверное
    Лунин , наверное моложе был,но в товарняке
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 31.03.2021 21:01
    -1
    Кто моложе был вратарём в сборной?Никто наверное
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 31.03.2021 21:05
    +4
    С дебютом Толян! Сухого матча тебе!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 31.03.2021 21:07
    +3
    romanchik.8403, 31.03.2021 21:01
    Кто моложе был вратарём в сборной?Никто наверное
    Вроде Шовковскому 19 лет было, или 18.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 31.03.2021 21:03
    0
    romanchik.8403, 31.03.2021 21:01
    Кто моложе был вратарём в сборной?Никто наверное
    Лунин , наверное моложе был,но в товарняке
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности