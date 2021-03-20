НИКОЛИНИ: «Итальянские клубы предлагали за Трубина 4-5 млн. Это безумие»

Специалист уверен, что стоимость украинского вратаря в пять раз выше

  • 20.03.2021 23:15
  • 2381 просмотр
  • 3 комментария
НИКОЛИНИ: «Итальянские клубы предлагали за Трубина 4-5 млн. Это безумие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, признался, что итальянские команды интересовались перспективным вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным. 
 
«По Трубину обращались итальянские команды из середины турнирной таблицы и предлагали 4-5 миллионов. Это безумие. Если бы молодой итальянец делал то же, что и он, то стоил бы 25 млн», – сказал Николини.
 
В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Шахтера» 22 матча, 11 из которых отстоял на ноль.

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Источник — Nicolò Schira

(4 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.03.2021 23:54
    0
    надіюсь, він гонить.
    25 лимонів це вже путящий воротар сформований і з досвідом чималим
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 20.03.2021 23:51
    -1
    "ассистент директора по футболу " сцуко как же это ржачно звучит
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.03.2021 23:22
    +4
    ніхто не дасть за молодого воротаря 20-25 лям... хай макаронник не триндить... Набивають ціну посередньому гравцеві... У ворсклі воротарі сильніші і коштують дешевше
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.03.2021 23:22
    +4
    ніхто не дасть за молодого воротаря 20-25 лям... хай макаронник не триндить... Набивають ціну посередньому гравцеві... У ворсклі воротарі сильніші і коштують дешевше
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.03.2021 23:54
    0
    надіюсь, він гонить.
    25 лимонів це вже путящий воротар сформований і з досвідом чималим
    Ссылка
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