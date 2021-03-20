НИКОЛИНИ: «Итальянские клубы предлагали за Трубина 4-5 млн. Это безумие»

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, признался, что итальянские команды интересовались перспективным вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным.



«По Трубину обращались итальянские команды из середины турнирной таблицы и предлагали 4-5 миллионов. Это безумие. Если бы молодой итальянец делал то же, что и он, то стоил бы 25 млн», – сказал Николини.



В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Шахтера» 22 матча, 11 из которых отстоял на ноль.

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