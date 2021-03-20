Зря отказались? Стало известно, сколько Бавария предлагала за Додо

Немецкий клуб был готов раскошелиться на солидную сумму

  • 20.03.2021 20:10
  • 5810 просмотров
  • 7 комментариев
Зря отказались? Стало известно, сколько Бавария предлагала за Додо
© ФК Шахтер. Додо

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, рассказал о сумме официального трансферного предложения от мюнхенской «Баварии» по правому защитнику Додо.
 
«В Италии много клубов следят за Додо. Предлагали нам 4 миллиона евро, в то время как мы отказались от официального предложения от «Баварии» в размере 25 млн», – сказал Николини.
 
22-летний Додо в текущем сезоне провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник — Nicolò Schira

(25 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 20.03.2021 21:20
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:17
    Давали 25 - не, теперь дают 4. Менеджмент, кули
    но Курс Супряги рухнул еще сильнее )))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 20.03.2021 21:20
    0
    в директора по футболу ще й асистент є?)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 20:38
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:17
    Давали 25 - не, теперь дают 4. Менеджмент, кули
    Вафлеючка за 35 не отдавала
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 20:28
    +1
    Бавария покупала не глядя?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:27
    +10
    Тете-50млн Додо-25млн Турбин 20млн Матвиенко 25млн и так далее.ВИДИЛ Я ЭТИ ЛЯМЫ В МАТЧЕ С РОМОЙ.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.03.2021 20:25
    +2
    Вчера были по пять , но бо-о-ольшие , а сегодня по три , но - ма-а-аленькие...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:17
    -1
    Давали 25 - не, теперь дают 4. Менеджмент, кули
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:27
    +10
    Тете-50млн Додо-25млн Турбин 20млн Матвиенко 25млн и так далее.ВИДИЛ Я ЭТИ ЛЯМЫ В МАТЧЕ С РОМОЙ.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.03.2021 20:25
    +2
    Вчера были по пять , но бо-о-ольшие , а сегодня по три , но - ма-а-аленькие...
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 20:28
    +1
    Бавария покупала не глядя?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 20.03.2021 21:20
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:17
    Давали 25 - не, теперь дают 4. Менеджмент, кули
    но Курс Супряги рухнул еще сильнее )))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 20.03.2021 21:20
    0
    в директора по футболу ще й асистент є?)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 20:38
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:17
    Давали 25 - не, теперь дают 4. Менеджмент, кули
    Вафлеючка за 35 не отдавала
    Ссылка
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