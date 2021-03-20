Зря отказались? Стало известно, сколько Бавария предлагала за Додо

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, рассказал о сумме официального трансферного предложения от мюнхенской «Баварии» по правому защитнику Додо.
«В Италии много клубов следят за Додо. Предлагали нам 4 миллиона евро, в то время как мы отказались от официального предложения от «Баварии» в размере 25 млн», – сказал Николини.
22-летний Додо в текущем сезоне провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник — Nicolò Schira
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