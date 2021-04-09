Одна неожиданность. Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

8 апреля прошли первые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2020/21.
«Славия» неожиданно вырвала ничью в Лондоне. «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» одержали выездные победы.
Ниже приведены все результаты игрового дня. Ответные поединки во всех парах пройдут 15 апреля.
Результаты матчей оперативно обновляются в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы
1/4 финала. 8 апреля. Первые матчи
«Арсенал» (Англия) – «Славия» Прага (Чехия) – 1:1
Голы: Пепе, 86 – Холеш, 90+4.
«Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия) – 1:2
Голы: Классен, 39 – Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87.
Нереализованный пенальти: Тадич, 53, «Аякс» (вратарь).
«Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:2
Голы: Рэшфорд, 31, Бруну Фернандеш, 90 (пен).
«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Вильярреал» (Испания) – 0:1
Гол: Херард Морено, 44 (пен).
Источник — Sport.ua
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