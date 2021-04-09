Одна неожиданность. Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

8 апреля прошли первые поединки в борьбе за выход в полуфиналы

  • 09.04.2021 00:16
  • 1250 просмотров
  • 5 комментариев
Одна неожиданность. Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля прошли первые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2020/21.

«Славия» неожиданно вырвала ничью в Лондоне. «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» одержали выездные победы.

Ниже приведены все результаты игрового дня. Ответные поединки во всех парах пройдут 15 апреля.

Результаты матчей оперативно обновляются в матч-центре Sport.ua.

Лига Европы

1/4 финала. 8 апреля. Первые матчи 

«Арсенал» (Англия) – «Славия» Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Пепе, 86 – Холеш, 90+4.

«Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия) – 1:2

Голы: Классен, 39 – Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87.

Нереализованный пенальти: Тадич, 53, «Аякс» (вратарь).

«Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:2

Голы: Рэшфорд, 31, Бруну Фернандеш, 90 (пен).

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Вильярреал» (Испания) – 0:1

Гол: Херард Морено, 44 (пен).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:36
    0
    dd dent, 09.04.2021 01:25
    Какая ж шахта топ если спад такой и пролёт по всем фронтам? Да и с Ромой без шансов было, хотя первый колокол ещё с Маккаби ударил, когда у тех моменты стали возникать у ворот шахты
    Ну то что Реал дважды проиграл Шахте, потом проиграл от Кадисов и вылетел с кубка от команды из 3го дивиона не отбирает от него титулы "Топ" или "королевский клуб". То же самое касается и Шахты. Всё их достижения не испарились, в их музее до сих пор стоят все те кубки и медали. Имидж тоже никуда не испарился, в отличии от имиджа ДК, которого уже успели призабыть в Европе.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 01:25
    -1
    ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:20
    И Шахту и Аякс, - двух Топов прошла.
    Какая ж шахта топ если спад такой и пролёт по всем фронтам? Да и с Ромой без шансов было, хотя первый колокол ещё с Маккаби ударил, когда у тех моменты стали возникать у ворот шахты
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:20
    -1
    dd dent, 09.04.2021 01:19
    Потому шо прошла шахту?
    И Шахту и Аякс, - двух Топов прошла.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 01:19
    +1
    ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:16
    Как я и ожидал. Рома - Топ!
    Потому шо прошла шахту?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:16
    0
    Как я и ожидал. Рома - Топ!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 01:19
    +1
    ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:16
    Как я и ожидал. Рома - Топ!
    Потому шо прошла шахту?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:36
    0
    dd dent, 09.04.2021 01:25
    Какая ж шахта топ если спад такой и пролёт по всем фронтам? Да и с Ромой без шансов было, хотя первый колокол ещё с Маккаби ударил, когда у тех моменты стали возникать у ворот шахты
    Ну то что Реал дважды проиграл Шахте, потом проиграл от Кадисов и вылетел с кубка от команды из 3го дивиона не отбирает от него титулы "Топ" или "королевский клуб". То же самое касается и Шахты. Всё их достижения не испарились, в их музее до сих пор стоят все те кубки и медали. Имидж тоже никуда не испарился, в отличии от имиджа ДК, которого уже успели призабыть в Европе.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.04.2021 01:16
    0
    Как я и ожидал. Рома - Топ!
    Ссылка
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