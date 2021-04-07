Бавария - ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

  • 07.04.2021 00:52
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Бавария - ПСЖ. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Бавария» и «ПСЖ». Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Бавария» столкнулась с очень серьезной проблемой. Матч с парижанами точно пропустит Роберт Левандовски. Польский футболист получил травму колена в матче за национальную команду против Андорры. Тем не менее и без поляка мюнхенцы сильны и в минувшие выходные на выезде переиграли вторую силу нынешней Бундеслиги, «Лейпциг» - 1:0.

У «ПСЖ» матч в Мюнхене пропустят Марко Верратти и Алессандро Флоренци. Оба сдали положительные тесты на коронавирус. Также не все в порядке у команды в национальном чемпионате. На выходных команда Маурисио Почеттино уступила дома «Лиллю» - 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» - «ПСЖ».

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Источник — Sport.ua

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