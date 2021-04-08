Бавария
2 : 3
ПСЖ
07.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПОЧЕТТИНО: «Нужно хвалить игроков. Победа над Баварией — их заслуга»

Наставник ПСЖ поделился впечатлениями о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 08.04.2021 02:03
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ПОЧЕТТИНО: «Нужно хвалить игроков. Победа над Баварией — их заслуга»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер парижского ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о выездной победе над мюнхенской «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я доволен результатом и отношением парней. Они оказывались в непростых ситуациях в матче с лучшей командой в Европе. Мы должны поздравить игроков и поблагодарить за их жертвы. Хотим сыграть так же в ответном матче.

Когда побеждаешь, легче объяснять свой выбор в плане игроков — все считают, что ты все сделал правильно. Но славить нужно игроков. Это их заслуга. Они многим пожертвовали ради достижения этого результата, но впереди еще один матч. Знаем, что он будет непростым.

Маркиньос почувствовал боль в голеностопе. Мы надеемся, что травма не слишком серьезная, и он скоро вернется в строй», — отметил Почеттино.

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Источник — УЕФА

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