7 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «ПСЖ».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 3 мин.
ГОЛ! 0:2. Маркиньос, 28 мин.
ГОЛ! 1:2. Эрик Шупо-Мотинг, 38 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:2. Томас Мюллер, 60 мин.
ГОЛ! 2:3. Килиан Мбаппе, 68 мин.
Видеообзор второго тайма.
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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