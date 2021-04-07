Бавария – ПСЖ. Без Левандовски против Неймара и Мбаппе. Стартовые составы

7 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «ПСЖ».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд.
Роберт Левандовски из-за травмы пропустит месяц и не сыграет с «ПСЖ». У французской команды в основе Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Киммих, Сане, Шупо-Мотинг, Горецка, Эрнандес, Мюллер, Алаба, Коман.
Запас: Нюбель, Хави Мартинес, Боатенг, Дэвис, Сарр, Ньянзу, Мусиала.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Данилу, Диалло, Дракслер, Гуйе, Дагба.
Запас: Рико, Летелье, Керер, Рафинья, Кен, Сарабия, Эррера, Баккер, Пембеле, Гарби, Нагера, Камара.
Источник — Sport.ua
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