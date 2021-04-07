Бавария – ПСЖ. Без Левандовски против Неймара и Мбаппе. Стартовые составы

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов начнется 7 апреля в 22:00

  • 07.04.2021 20:55
  • 2460 просмотров
  • 1 комментарий
Бавария – ПСЖ. Без Левандовски против Неймара и Мбаппе. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар, Мбаппе, Ди Мария

7 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «ПСЖ».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Роберт Левандовски из-за травмы пропустит месяц и не сыграет с «ПСЖ». У французской команды в основе Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Киммих, Сане, Шупо-Мотинг, Горецка, Эрнандес, Мюллер, Алаба, Коман.

Запас: Нюбель, Хави Мартинес, Боатенг, Дэвис, Сарр, Ньянзу, Мусиала.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Данилу, Диалло, Дракслер, Гуйе, Дагба.

Запас: Рико, Летелье, Керер, Рафинья, Кен, Сарабия, Эррера, Баккер, Пембеле, Гарби, Нагера, Камара.

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Руслан Полищук
      Руслан Полищук, 07.04.2021 21:51
    +1
    3:2 Бавария победит.
    Ссылка
    Руслан Полищук
      Руслан Полищук, 07.04.2021 21:51
    +1
    3:2 Бавария победит.
    Ссылка
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