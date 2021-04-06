В среду, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским ПСЖ. Поединок пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Бавария» в прошлом году выиграла Лигу чемпионов и в этом собирается защитить чемпионский титул. Свою группу команда Ханса-Дитера Флика уверенно выиграла, набрав 16 очков из 18 возможным. Да и вничью с мадридским «Атлетико» чемпион Германии сыграл полурезервным составом, когда задача выхода в плей-офф уже была решена.

В 1/8 финала мюнхенский клуб дважды выиграл у римского «Лацио»: сначала на выезде со счетом 4:1, а затем на своем поле – 2:1. Теперь же соперник гораздо сильнее, с невероятно звездным составом. И главной проблемой для «Баварии» является тот факт, что главный бомбардир команды Роберт Левандовски пропустит оба четвертьфинальных поединка.

32-летний нападающий получил повреждение в матче сборной Польши с Андоррой (3:0). У футболиста растяжения связок колена. В этом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач. Поэтому очевидно, что без него выйти в четвертьфинал немецкой команде будет невероятно сложно.

ПСЖ на групповом раунде хоть и потерпел два поражения, но это ничуть не помешало чемпиону Франции выйти в плей-офф, правда из-за неоднозначных результатов руководству пришлось сменить главного тренера. Томас Тухель был отправлен в отставку, а его место занял Маурисио Почеттино.

Под руководством аргентинского специалиста парижане сейчас с трудом ведут борьбу за чемпионство с «Лиллем», на минувших выходных они проиграли ему важный матч со счетом 0:1. Но все же на Лигу чемпионов у ПСЖ особая мотивация, ведь клуб давно мечтает триумфовать в турнире.

Победа над каталонской «Барселоной» (4:1, 1:1) доказала, что французский гранд способен бороться за победу в турнире, и, если удастся пройти «Баварию», именно ПСЖ будет главным претендентом на триумф. Многое решит первый матч, тому, кто проиграет, будет непросто переломить ход противостояния в ответной встрече.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Дэвис, Рока, Горецка, Сане, Мюллер, Гнабри, Шупо-Мотинг.

ПСЖ: Навас – Керер, ﻿Маркиньос, Кимпембе, ﻿Диалло, Гуэй, Эррера, Ди Мария, Неймар, Мбаппе﻿, Кин.

7 апреля, среда