Это было эпично. ПСЖ в гостях переиграл Баварию

В Мюнхене состоялась первая часть ремейка прошлогоднего финала Лиги чемпионов. Тогда в Лиссабоне «Бавария» благодаря единственному голу от воспитанника академии «ПСЖ» Кингсли Комана переиграла парижан и в шестой раз оформила победу в главном клубном футбольном турнире континента.

В этом году Рекордмайстер намерен защитить чемпионский титул и все предпосылки для этого есть. Команда Ханса-Дитера Флика очень уверенно прошла свою группу, набрав 16 очков из 18-ти возможных. А в 1/8 финала мюнхенцы дважды одолели римское «Лацио»: сначала на выезде - 4:1, а затем, не слишком перетруждаясь, и на своем поле – 2:1.

И вот вновь «ПСЖ». Да, с того памятного матча в обороне у чемпионов Франции уже нет лидера Тиаго Силвы, а на посту главного тренера Томаса Тухеля сменил Маурисио Почеттино. Мало того, Эрик Шупо-Мотинг перебрался в Мюнхен как раз из Парижа. Именно камерунец и был призван заменить главную потерю хозяев, Роберта Левандовски, который из-за травмы наверняка пропустит и второй четвертьфинальный поединок.

У парижан также были сложности. Команда сейчас с трудом ведет борьбу за чемпионство с «Лиллем», которому на минувших выходных и проиграла - 0:1. К тому же в Мюнхене «ПСЖ» не смог рассчитывать на травмированных игроков основы Марко Верратти и Мауро Икарди.

Но и без них на старте встречи команда Маурисио Почеттино просто ошеломила Рекордмайстер.

Уже на третьей минуте Мбаппе после передачи Неймара открыл счет в матче. Скользкий от снега мяч после удара форварда стал неберущимся для Нойера - 0:1!

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«Бавария» быстро оклемалась и обрушила на ворота Наваса просто лавину атак, но костариканец был безупречен. А на 28-й минуте «ПСЖ» удвоил счет. Неймар с левой отдал свою вторую результативную передачу, а Маркиньос технично остановил мяч и послал его мимо Нойера - 0:2!

И такое развитие событий не сломало Рекордмайстер. Мюнхенцы продолжали нестись на ворота соперника и на 37 минуте своего добились. Шупо-Мотинг после навеса от Павара головой пробил Наваса - 1:2!!

Едва начался второй тайм и «Бавария» вновь кинула все силы на ворота соперника. Давление на защитные порядки парижан принесло свои плоды на 60-й минуте - Мюллер после подачи со штрафного от Киммиха головой переправил мяч в сетку ворот - 2:2!!

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, еще немного и хозяева забьют и третий, но третий залетел в ворота Нойера. Редкая атака парижан и Мбаппе ударом сквозь Боатенга в ближний угол делает дубль и 2:3!!

Немецкая футбольная машина продолжала нагнетать у ворот Наваса, но удары Сане, Мюллера и Комана парировал Навас, а Алаба пробил в сантиметрах от штанги.

Поединок так и завершился - 2:3. И в нем, пожалуй, было слишком много футбола как для одного матча.

С нетерпением ожидаем ответную встречу 13 апреля в Париже на «Парк де Пренс».

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Бавария» – «ПСЖ» - 2:3

Шупо-Мотинг, 37, Мюллер, 60 - Мбаппе, 3, 68, Маркиньос, 28

Эрнандес, 35, Киммик, 70, Шупо-Мотинг, 89

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка (Дэвис, 33) Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария (Кин, 71) Неймар (Рафинья, 90) Мбаппе.

Арбитр: Матеу Лаос, Испания

Стадион: Альянц Арена»

БАВАРИЯ-ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА