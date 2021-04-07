Бавария
2 : 3
ПСЖ
07.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Это было эпично. ПСЖ в гостях переиграл Баварию

Мюнхенцы и парижане сыграли футбольный спектакль

  • 07.04.2021 23:58
  • 1977 просмотров
  • 13 комментариев
Это было эпично. ПСЖ в гостях переиграл Баварию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Мюнхене состоялась первая часть ремейка прошлогоднего финала Лиги чемпионов. Тогда в Лиссабоне «Бавария» благодаря единственному голу от воспитанника академии «ПСЖ» Кингсли Комана переиграла парижан и в шестой раз оформила победу в главном клубном футбольном турнире континента. 

В этом году Рекордмайстер намерен защитить чемпионский титул и все предпосылки для этого есть. Команда Ханса-Дитера Флика очень уверенно прошла свою группу, набрав 16 очков из 18-ти возможных. А в 1/8 финала мюнхенцы дважды одолели римское «Лацио»: сначала на выезде - 4:1, а затем, не слишком перетруждаясь, и на своем поле – 2:1.

И вот вновь «ПСЖ». Да, с того памятного матча в обороне у чемпионов Франции уже нет лидера Тиаго Силвы, а на посту главного тренера Томаса Тухеля сменил Маурисио Почеттино. Мало того, Эрик Шупо-Мотинг перебрался в Мюнхен как раз из Парижа. Именно камерунец и был призван заменить главную потерю хозяев, Роберта Левандовски, который из-за травмы наверняка пропустит и второй четвертьфинальный поединок.

У парижан также были сложности. Команда сейчас с трудом ведет борьбу за чемпионство с «Лиллем», которому на минувших выходных и проиграла - 0:1. К тому же в Мюнхене «ПСЖ» не смог рассчитывать на травмированных игроков основы Марко Верратти и Мауро Икарди.

Но и без них на старте встречи команда Маурисио Почеттино просто ошеломила Рекордмайстер. 
Уже на третьей минуте Мбаппе после передачи Неймара открыл счет в матче. Скользкий от снега мяч после удара форварда стал неберущимся для Нойера - 0:1! 

Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» быстро оклемалась и обрушила на ворота Наваса просто лавину атак, но костариканец был безупречен. А на 28-й минуте «ПСЖ» удвоил счет. Неймар с левой отдал свою вторую результативную передачу, а Маркиньос технично остановил мяч и послал его мимо Нойера - 0:2! 

И такое развитие событий не сломало Рекордмайстер. Мюнхенцы продолжали нестись на ворота соперника и на 37 минуте своего добились. Шупо-Мотинг после навеса от Павара головой пробил Наваса - 1:2!!

Едва начался второй тайм и «Бавария» вновь кинула все силы на ворота соперника. Давление на защитные порядки парижан принесло свои плоды на 60-й минуте - Мюллер после подачи со штрафного от Киммиха головой переправил мяч в сетку ворот - 2:2!! 

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, еще немного и хозяева забьют и третий, но третий залетел в ворота Нойера. Редкая атака парижан и Мбаппе ударом сквозь Боатенга в ближний угол делает дубль и 2:3!!

Немецкая футбольная машина продолжала нагнетать у ворот Наваса, но удары Сане, Мюллера и Комана парировал Навас, а Алаба пробил в сантиметрах от штанги. 

Поединок так и завершился - 2:3. И в нем, пожалуй, было слишком много футбола как для одного матча.

С нетерпением ожидаем ответную встречу 13 апреля в Париже на «Парк де Пренс».

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Бавария» – «ПСЖ» - 2:3

 Шупо-Мотинг, 37, Мюллер, 60 - Мбаппе, 3, 68, Маркиньос, 28

 Эрнандес, 35, Киммик, 70, Шупо-Мотинг, 89

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка (Дэвис, 33) Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария (Кин, 71) Неймар (Рафинья, 90) Мбаппе.

Арбитр: Матеу Лаос, Испания

Стадион: Альянц Арена»

БАВАРИЯ-ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.04.2021 00:37
    0
    Вацко конечно наш лучший комментатор , но как же кумарит откровенная симпатия бундеслиге ... не ожидал
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 08.04.2021 00:36
    0
    Максим Максимов, 08.04.2021 00:08
    Сегодня за Псж играли: снег, нойер, шаманы и фарт...😂😂😂😂😂
    Мій останній матч на стадіоні коли ДК виграло у Байєрна 3-2. Коли мусорня лупила пацанів кийками. Після того у лізі чемпіонів у нас шансу не було... Хай щастить ПСЖ!!!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:35
    +2
    Mr.Value, 08.04.2021 00:13
    Для этого у Украины впереди должен быть игрок с хорошим завершением атаки)
    Дуже гарний приклад - як Алаба завершував атаку.
    Все було гарно: і комбінація, і вивід на позицію, і сила удару...
    Але Алаба - захисник, і з цем нічого не поробиш: коли все було блискавично, та треба було вдарити в один дотик, він б'є не в кут. В інших ситуаціях, після підробки м'ячу, якщо є мить щоб прицілитися, захисники теж влучають...
    А тут - ні. Потрібен для такої атаки Левандовський. Бо нападник є нападник. В них є підсвідомість - бити важко для воротаря.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 08.04.2021 00:25
    +2
    Mr.Value, 08.04.2021 00:13
    Для этого у Украины впереди должен быть игрок с хорошим завершением атаки)
    Как кто? Правильно! Назарий Русин!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 08.04.2021 00:17
    +2
    Ставка на Псж за 3.8 прошла, хотя и не без везения. Во второй игре, пожалуй, стоит на Баварию поставить)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 08.04.2021 00:17
    +3
    Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:14
    Шикарна гра, якщо щиру думку оприлюднити...
    Тут було все - сильна командна гра: баварська в нападі, та паризська в обороні.
    Так, паризці були не гірше Алтетіко найкраших часів в захисті - пресинг, повітряні дуелі, підбирання, тощо.
    Індівідуально обидві команди дуже сильні, але Мбаппе - це туз в колоді. Нойер помиляється раз на 100 ігор, але тут проти Мбаппе він не врятував.
    Коли йшла мова, хто має зрівняти рахунок - я бачив лише прізвище Мюллера, який показав Льову на трибуні, хто ватажок баварських атак.
    Ну, і третій гол Мбаппе - це ювелирна робота. Захист Баварії повернувся, чотири гравці зайняли зони, і Мбаппе мав лише один шанс - розхитати слабку ланку та вдарити. І він влучив.
    Гра - задоволення.
    Баварія не все втратила. Вона має дати бій в Парижі. Чекаємо.
    Все вірно, але не було Левандовські.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:14
    +7
    Шикарна гра, якщо щиру думку оприлюднити...
    Тут було все - сильна командна гра: баварська в нападі, та паризська в обороні.
    Так, паризці були не гірше Алтетіко найкраших часів в захисті - пресинг, повітряні дуелі, підбирання, тощо.
    Індівідуально обидві команди дуже сильні, але Мбаппе - це туз в колоді. Нойер помиляється раз на 100 ігор, але тут проти Мбаппе він не врятував.
    Коли йшла мова, хто має зрівняти рахунок - я бачив лише прізвище Мюллера, який показав Льову на трибуні, хто ватажок баварських атак.
    Ну, і третій гол Мбаппе - це ювелирна робота. Захист Баварії повернувся, чотири гравці зайняли зони, і Мбаппе мав лише один шанс - розхитати слабку ланку та вдарити. І він влучив.
    Гра - задоволення.
    Баварія не все втратила. Вона має дати бій в Парижі. Чекаємо.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 08.04.2021 00:13
    +5
    Scofield Lincoln, 08.04.2021 00:05
    Мбаппе тащер конечно! вот бы Украине в недавних матчах, такую реализацию как у ПСЖ...
    Для этого у Украины впереди должен быть игрок с хорошим завершением атаки)
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 08.04.2021 00:12
    +6
    Топовый матч. 3-3 конечно интереснее было бы, но интрига и так жива, забьют немцы первыми, и хз как повернется.. для Почеттино будет ошибкой закрыться в ответном матче
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 08.04.2021 00:08
    +3
    Сегодня за Псж играли: снег, нойер, шаманы и фарт...😂😂😂😂😂
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 00:06
    +6
    Не представляю себе на этом поле наших Динамо или Шахтёр.
    Другой уровень.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 08.04.2021 00:05
    +4
    *Снежный душ*для Баварии,но в Париже будет *жара*.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
      Scofield Lincoln, 08.04.2021 00:05
    +6
    Мбаппе тащер конечно! вот бы Украине в недавних матчах, такую реализацию как у ПСЖ...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:14
    +7
    Шикарна гра, якщо щиру думку оприлюднити...
    Тут було все - сильна командна гра: баварська в нападі, та паризська в обороні.
    Так, паризці були не гірше Алтетіко найкраших часів в захисті - пресинг, повітряні дуелі, підбирання, тощо.
    Індівідуально обидві команди дуже сильні, але Мбаппе - це туз в колоді. Нойер помиляється раз на 100 ігор, але тут проти Мбаппе він не врятував.
    Коли йшла мова, хто має зрівняти рахунок - я бачив лише прізвище Мюллера, який показав Льову на трибуні, хто ватажок баварських атак.
    Ну, і третій гол Мбаппе - це ювелирна робота. Захист Баварії повернувся, чотири гравці зайняли зони, і Мбаппе мав лише один шанс - розхитати слабку ланку та вдарити. І він влучив.
    Гра - задоволення.
    Баварія не все втратила. Вона має дати бій в Парижі. Чекаємо.
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 08.04.2021 00:12
    +6
    Топовый матч. 3-3 конечно интереснее было бы, но интрига и так жива, забьют немцы первыми, и хз как повернется.. для Почеттино будет ошибкой закрыться в ответном матче
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 00:06
    +6
    Не представляю себе на этом поле наших Динамо или Шахтёр.
    Другой уровень.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
      Scofield Lincoln, 08.04.2021 00:05
    +6
    Мбаппе тащер конечно! вот бы Украине в недавних матчах, такую реализацию как у ПСЖ...
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 08.04.2021 00:13
    +5
    Scofield Lincoln, 08.04.2021 00:05
    Мбаппе тащер конечно! вот бы Украине в недавних матчах, такую реализацию как у ПСЖ...
    Для этого у Украины впереди должен быть игрок с хорошим завершением атаки)
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 08.04.2021 00:05
    +4
    *Снежный душ*для Баварии,но в Париже будет *жара*.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 08.04.2021 00:17
    +3
    Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:14
    Шикарна гра, якщо щиру думку оприлюднити...
    Тут було все - сильна командна гра: баварська в нападі, та паризська в обороні.
    Так, паризці були не гірше Алтетіко найкраших часів в захисті - пресинг, повітряні дуелі, підбирання, тощо.
    Індівідуально обидві команди дуже сильні, але Мбаппе - це туз в колоді. Нойер помиляється раз на 100 ігор, але тут проти Мбаппе він не врятував.
    Коли йшла мова, хто має зрівняти рахунок - я бачив лише прізвище Мюллера, який показав Льову на трибуні, хто ватажок баварських атак.
    Ну, і третій гол Мбаппе - це ювелирна робота. Захист Баварії повернувся, чотири гравці зайняли зони, і Мбаппе мав лише один шанс - розхитати слабку ланку та вдарити. І він влучив.
    Гра - задоволення.
    Баварія не все втратила. Вона має дати бій в Парижі. Чекаємо.
    Все вірно, але не було Левандовські.
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 08.04.2021 00:08
    +3
    Сегодня за Псж играли: снег, нойер, шаманы и фарт...😂😂😂😂😂
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:35
    +2
    Mr.Value, 08.04.2021 00:13
    Для этого у Украины впереди должен быть игрок с хорошим завершением атаки)
    Дуже гарний приклад - як Алаба завершував атаку.
    Все було гарно: і комбінація, і вивід на позицію, і сила удару...
    Але Алаба - захисник, і з цем нічого не поробиш: коли все було блискавично, та треба було вдарити в один дотик, він б'є не в кут. В інших ситуаціях, після підробки м'ячу, якщо є мить щоб прицілитися, захисники теж влучають...
    А тут - ні. Потрібен для такої атаки Левандовський. Бо нападник є нападник. В них є підсвідомість - бити важко для воротаря.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 08.04.2021 00:25
    +2
    Mr.Value, 08.04.2021 00:13
    Для этого у Украины впереди должен быть игрок с хорошим завершением атаки)
    Как кто? Правильно! Назарий Русин!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 08.04.2021 00:17
    +2
    Ставка на Псж за 3.8 прошла, хотя и не без везения. Во второй игре, пожалуй, стоит на Баварию поставить)
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.04.2021 00:37
    0
    Вацко конечно наш лучший комментатор , но как же кумарит откровенная симпатия бундеслиге ... не ожидал
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 08.04.2021 00:36
    0
    Максим Максимов, 08.04.2021 00:08
    Сегодня за Псж играли: снег, нойер, шаманы и фарт...😂😂😂😂😂
    Мій останній матч на стадіоні коли ДК виграло у Байєрна 3-2. Коли мусорня лупила пацанів кийками. Після того у лізі чемпіонів у нас шансу не було... Хай щастить ПСЖ!!!
    Ссылка
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