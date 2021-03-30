Левандовски из-за травмы пропустит месяц и не сыграет с ПСЖ

Существенная потеря для «Баварии»

  • 30.03.2021 18:42
  • 617 просмотров
  • 1 комментарий
Левандовски из-за травмы пропустит месяц и не сыграет с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Баварии», форвард Роберт Левандовски пропустит около четырех недель. 

Напомним, 32-летний нападающий получил повреждение в матче сборной Польши с Андоррой (3:0). У футболиста растяжения связок колена.

В этом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач. 

Таким образом, Левандовски не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с ПСЖ. Матчи состоятся 7 и 13 апреля.

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Источник — ФК Бавария

(2 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 19:14
    +1
    Вот потому тренеры и не любят в сборные игроков отпускать. Шансы у ПСЖы на проход дальше серьёзно повысились
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 19:14
    +1
    Вот потому тренеры и не любят в сборные игроков отпускать. Шансы у ПСЖы на проход дальше серьёзно повысились
    Ссылка
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