Левандовски из-за травмы пропустит месяц и не сыграет с ПСЖ

Лидер «Баварии», форвард Роберт Левандовски пропустит около четырех недель.
Напомним, 32-летний нападающий получил повреждение в матче сборной Польши с Андоррой (3:0). У футболиста растяжения связок колена.
В этом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач.
Таким образом, Левандовски не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с ПСЖ. Матчи состоятся 7 и 13 апреля.
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Источник — ФК Бавария
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