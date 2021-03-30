Левандовски из-за травмы пропустит месяц и не сыграет с ПСЖ

Лидер «Баварии», форвард Роберт Левандовски пропустит около четырех недель.

Напомним, 32-летний нападающий получил повреждение в матче сборной Польши с Андоррой (3:0). У футболиста растяжения связок колена.

В этом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач.

Таким образом, Левандовски не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с ПСЖ. Матчи состоятся 7 и 13 апреля.