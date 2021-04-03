+7. Бавария обыграла конкурента и приближается к очередному титулу

«Бавария» даже без форварда Роберта Левандовски сумела обыграть единственного конкурента в борьбе за титул Бундеслиги «Лейпциг».
Гол забил Леон Горетцка, а мюнхенцы за 7 туров до конца опережают соперника на 7 очков.
Чемпионат Германии. 27-й тур
Лейпциг - Бавария 0:1
Гол: Горетцка, 38
Лейпциг: Гулаши, Мукиле, Орбан, Упамекано, Клостреманн, Адамс (Хванг, 82), Сабитцер, Нкунку, Ольмо (Поульсен, 73), Айдара (Серлот, 73), Форсберг (Клюйверт, 46)
Бавария: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Горетцка (Гнабри, 72), Киммих, Мюллер, Сане (Мартинес, 81), Коман (Мусиала, 72), Чупо-Мотинг
Источник — Sport.ua
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