27-й тур
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

+7. Бавария обыграла конкурента и приближается к очередному титулу

Справились даже без Левандовски

  • 03.04.2021 21:30
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+7. Бавария обыграла конкурента и приближается к очередному титулу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» даже без форварда Роберта Левандовски сумела обыграть единственного конкурента в борьбе за титул Бундеслиги «Лейпциг».

Гол забил Леон Горетцка, а мюнхенцы за 7 туров до конца опережают соперника на 7 очков.

Чемпионат Германии. 27-й тур

Лейпциг - Бавария 0:1
Гол: Горетцка, 38

Лейпциг: Гулаши, Мукиле, Орбан, Упамекано, Клостреманн, Адамс (Хванг, 82), Сабитцер, Нкунку, Ольмо (Поульсен, 73), Айдара (Серлот, 73), Форсберг (Клюйверт, 46)

Бавария: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Горетцка (Гнабри, 72), Киммих, Мюллер, Сане (Мартинес, 81), Коман (Мусиала, 72), Чупо-Мотинг

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Источник — Sport.ua

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