27-й тур
РБ Лейпциг
0 : 0
Бавария
03.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Центральная игра тура

  • 01.04.2021 21:01
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Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
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В субботу, 3-го апреля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» в рамках матча 27-го тура немецкой Бундеслиги местный «Лейпциг» примет «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Противостояние лидеров турнирной таблицы – это всегда интересно. Сейчас между соперниками всего четыре очка и этот матч многое решит в плане борьбы за чемпионство. В случае победы «Баварии» она оторвется на семь пунктов и будет комфортно себя чувствовать, а в случае виктории «Лейпцига» он сократит отставание до минимума и накалит интригу до предела.

«Лейпциг»

«Ред Булл» в этом сезоне навязывает борьбу «Баварии» за чемпионство. При этом, у «Лейпцига» есть отрыв в шесть очков от третьего «Вольфсбурга». В последних восьми матчах Бундеслиги команда Юлиана Нагельсманна добыла семь побед, потеряв очки лишь в поединке с «Айнтрахтом».

Также за это время «Лейпциг» вылетел из Лиги чемпионов, дважды практически без шансов уступив «Ливерпулю». А вот в Кубке Германии «Ред Булл» продолжает борьбу. Из-за неожиданного вылета «Баварии» «быки» являются главными фаворитами турнира. Они уже вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары «Регенсбург» - «Вердер».

У «Лейпцига» есть кадровые проблемы. В этой игре точно не сыграют Анхелиньо, Кевин Кампль, Конрад Лаймер, Доминик Собослаи, Дайот Упамекано и Марсель Хальстенберг.

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно идут к своему очередному чемпионству. Баварцы на четыре очка опережают «Лейпциг» и на десять «Вольфсбург». Пока что у «красных» все под контролем и ничего не предвещает другого развития, однако это футбол и тут все возможно. «Бавария» выиграла последние шесть матчей во всех турнирах. Последнее поражение датировано еще 20 февраля, когда команда Ханса-Дитера Флика уступила «Айнтрахту».

Конечно, может сыграть свою роль отсутствие в ближайших матчах форварда Роберта Левандовски. Лучший игрок 2020 года «сломался» в игре за сборную Польши. Он пропустит не только матчи чемпионата страны, а и противостояния с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Мюнхенцам, которые являются действующими победителями Лиги чемпионов, уже 7 апреля предстоит играть первый матч с парижанами. Расписание у «Баварии» очень мощное, поэтому расслабляться и отдыхать нельзя.

Помимо Левандовски «Баварии» в матче с «Лейпцигом» также не помогут Джером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Дуглас Коста и Корентен Толиссо. Существенные потери.

История встреч

11 матчей, 5 побед «Баварии», 5 ничьи и лишь 1 победа «Лейпцига» - такая статистика личных встреч команд. Что касается забитых и пропущенных мячей, то тут результат 20:11 в пользу «Баварии».

В первом круге соперники сыграли в зрелищную ничью 3:3. По ходу игры вели в счете и те, и те, но в итоге все завершилось «миром».

Ориентировочные составы:

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Поульсен, Адамс, Ольмо, Забитцер, Хайдара, Нкунку, Форсберг.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Сарр, Горетцка, Алаба, Сане, Мюллер, Гнабри, Шупо-Мотинг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.70 по линии Parimatch.

3 апреля, суббота

«Лейпциг» – «Бавария»
Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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