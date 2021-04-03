ВИДЕО. Кризис ПСЖ. За что Неймара удалили в матче с Лиллем

В центральном матче 31-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде обыграл ПСЖ. Единственный гол забил канадец Джонатан Дэвид.

В концовке встречи состоялось обоюдное удаление. Неймар и Тьягу Джало покинули поле после небольшой потасовки, которая была оценена как неспортивнове поведении. Арбитр показал игрокам по желтой карточке, но для обоих она стала второй.

Перед этим матчем у обеих команды было равенство очков в турнирной таблице, теперь «Лилль» – единоличный лидер Лиги 1.

Чемпионат Франции, 31-й тур

ПСЖ – «Лилль» – 0:1

Гол: 0:1 – 20 Дэвид.