31-й тур
ПСЖ
0 : 0
Лилль
03.04.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Центральный матч тура в Лиге 1

  • 02.04.2021 14:40
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ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 апреля, состоится центральный матч 31-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором ПСЖ на домашнем стадионе «Парк де Пренс» примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане на протяжении последних лет были безальтернативным чемпионом Лиги 1, но в этом сезоне в борьбу за титул наконец-то вернулась интрига. После 30 туров ПСЖ хоть и занимает первое место в турнирной таблице, но опережает «Лилль» только благодаря дополнительным показателям. Оба клуба набрали по 63 очка, а не так далеко от них еще и «Лион» и «Монако», у которых соответственно 60 и 59 очков.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино должен успешно бороться на два фронта. В Лиге чемпионов у «Пари Сен-Жермен» пока все шикарно: парижане уверенно обыграли каталонскую «Барселону» (4:1, 1:1) в 1/8 и вышли в четвертьфинал престижнейшего турнира. Уже на следующей неделе чемпион Франции сыграет на выезде с мюнхенской «Баварией» в первом матче за выход в полуфинал, а пока ПСЖ предстоит провести чрезвычайно важный поединок в чемпионате.

«Лилль»

«Доги» в этом сезоне имеют неплохие шансы прервать трехлетнюю гегемонию парижан на внутренней арене, хоть букмекеры и не особо верят в возможность их успеха. Не так давно команда Кристофа Гальтье имела в своем активе 11-матчевую беспроигрышную серию, но она была прервана в минувшем туре, после домашнего поражения от «Нима» (1:2), что повлекло за собой утрату лидерства в турнирной таблице.

Не добавляет оптимизма болельщикам «Лилля» и недавнее разгромное поражение на «Парк де Пренс» в 1/8 финала Кубка Франции. В середине марта ПСЖ выиграл у подопечных Гальтье со счетом 3:0 благодаря голу Мауро Икарди и дублю Килиана Мбаппе. Кстати, Икарди сыграть в предстоящем матче не сможет из-за травмы бедра, что немного повышает шансы гостей на успех. Но все же фаворитами являются хозяева поля.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас – Кимпембе, Диалло, Маркиньос, Флоренци, Данилу, Гуйе, Мбаппе, Дракслер, Ди Мария, Неймар.

«Лилль»: Меньян – Мандава, Ботман, Фонте, Челик, Веа, Шека, Андре, Бамба, Дэвид, Йылмаз.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

3 апреля, суббота

ПСЖ – «Лилль»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 18:00
Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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