Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Стабильность еще не достигнута»

Наставник ПСЖ – о поражении от «Лилля»

  • 04.04.2021 15:31
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Стабильность еще не достигнута»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал поражение 0:1 от «Лилля» в 31-м туре Лиги 1:

«Я разочарован матчем, игрой команды, потерей трех очков. Я не беспокоюсь, ведь чемпионат будет длиться еще месяц, но нам придется бороться до конца.

Стабильность, к которой мы стремимся, пока не достигнута. Есть много факторов, влияющих на нас. Это не оправдание, но у нас были определенные взлеты и падения, из-за которых мы не можем добиться стабильности.

Управление эмоциями очень важно в футболе и в жизни. В этом вопросе мы развиваемся, хотя результаты, возможно, увидим лишь в долгосрочной перспективе. Но мы работаем и над другими вещами.

Очевидно, мы недовольны нашим выступлением, но, возможно, мы могли добиться большего, ведь мы доминировали в этом матче».

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Источник — Goal.com

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