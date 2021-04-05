В центральном матче 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле уступил «Лиллю» со счетом 0:1.
События матча
|90'
|Тиагу Джало (Лилль) получает красную карточку.
|90'
|Неймар (ПСЖ) получает красную карточку.
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Источник — Sport.ua
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