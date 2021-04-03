Сын обыграл отца. Десна без труда разобралась с Олимпиком

После двух поражений подряд «Десна» опустилась на пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги и поэтому подопечные Александра Рябоконя выходили на поле с большим желанием победить. Тем более, что играли они дома против команды, которая во второй части чемпионата страны не набрала еще ни одного очка. К тому уверенности черниговским футболистам добавлял тот факт, что в первом круге они выиграли у «Олимпика» в гостях со счетом 2:0.

А еще одной интригой матча, конечно же, было противостояние главного тренера донецкой команды Юрия Калитвинцева против своего сына Владислава, выступающего в составе «Десны».

Игра началась достаточно живо. Уже на второй минуте хозяева поля провели стремительную атаку, которую ударом головой завершал Безбородько, но мяч пролетел мимо ворот. И буквально тут же после передачи от Тотовицкого с близкого расстояния низом пробил Калитвинцев-младший, однако Кичак ногой сумел парировать этот мяч и отвел угрозу. «Олимпик» в долгу не остался и спустя минуту организовал уже свой опасный контрвыпад. Здесь на ударной позиции оказался Чогадзе и если бы не своевременный подкат от Имерекова, вполне возможно, что счет в матче был бы открыт.

Далее матч проходил с переменным успехом, а соперники стали действовать более осторожно и не особо рисковали. И только на 19-й минуте у ворот гостей возник по-настоящему голевой момент, после которого многие футболисты «Десны» схватились за голову. Это Тотовицкий выполнил идеальный пас на ход Картушову и тот оказался один на один с Кичаком. Бил Егор зряче в дальний от себя угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой в нескольких сантиметрах.

После этого эпизода игровое преимущество перешло к черниговской команде. Она больше владела мячом и чаще атаковала. Вот только до поры до времени с ударами по воротам у хозяев поля не очень получалось. Зато они преуспели в угловых ударах и девятый по счету из них на 44-й минуте привел к голу. Владислав Калитвинцев с правого угла поля навесил мяч к ближней штанге, Безбородько головой продолжил полет мяча к дальней штанге, где проворнее всех оказался Тотовицкий. Ударом головой Андрей поразил правый угол ворот.

Сразу после перерыва первый момент у ворот соперников создала «Десна». На 48-й минуте Гуцуляк сильно пробил с линии штрафной площади, но выше ворот. Спустя семь минут у противоположных ворот примерно с такой же дистанции нанес сильный удар в левый нижний угол Чогадзе. Здесь уже пришлось демонстрировать свое мастерство Литовке, отбивший мяч в поле.

Спорный момент возник у ворот гостей на 59-й минуте. После передачи из глубины поля Картушов, как и в первом тайме, ворвался в штрафную площадь «Олимпика» и пробил рядом со штангой. В этот момент судья на линии поднял флажок, зафиксировав офсайд. Но повтор показал, что Картушов был в правильном положении. И если бы мяч попал в ворота, то это решение вызвало бы большие споры. Тем более, что система VAR на игре отсутствовала.

Через десять минут «Десна» забила второй гол и снова здесь могла бы пригодиться система видеоповтора. Хозяева поля провели отличную контратаку, используя оба фланга. Полегенько справа сделал передачу на Картушова, а тот уже слева отдал результативный пас на Безбородько в центр вратарской площади. Денису оставалось только подставить ногу, чтобы закатить мяч в ворота. Однако во время этой атаки чуть ранее Безбородько, показалось, нарушил правила против Векляка. Тем не менее, арбитр матча Шандор гол засчитал и указал на центр поля.

У гостей на 89-й минуте был шанс, чтобы отыграть хотя бы один мяч. Бенито, пару раз сыграв в стенку с Каргбо, выскочил к воротам соперников. Однако в самый последний момент Сухоцкий бросился под удар и мяч вылетел на угловой. И уже в компенсированное арбитром время Конопля неплохо приложился со штрафного. Мяч попал в стенку, немного изменил направление и полетел в ворота. «Олимпик» выручил Кичак,

В итоге, «Десна» снова обыграла донецкую команду со счетом 2:0 и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. А «Олимпик» продолжает свое падение, проиграв уже седьмой матч подряд.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Десна» – «Олимпик» - 2:0



Тотовицкий, 44, Безбородько, 69

Сухоцкий, 79 – Каргбо, 57, Бенито, 67

«Десна»: Литовка – Сухоцкий, Тамм, Имереков, Полегенько – Огиря – Картушов (Домбровский, 73), Гуцуляк (Конопля, 81), Тотовицкий (Ермаков, 90), Калитвинцев (Мостовой, 90) – Безбородько (Дегтярев, 81).

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Векляк, Зотько (Драме, 46), Пасич – Политыло, Бабенко – Бенито, Таллес, Чогадзе – Каргбо.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).



Удары (в створ): 15 (6) – 13 (1)

Угловые: 10 – 7

Оффсайды: 3 – 1.

ДЕСНА-ОЛИМПИК.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C