20-й тур
Десна
0 : 0
Олимпик Д
03.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Десна – Олимпик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.04.2021 20:54
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Десна – Олимпик. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

В субботу, 3-го апреля, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и донецкий «Олимпик». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Подопечные Александра Рябоконя в двух предыдущих турах «всухую» уступили «Днепру-1» (0:2) и «Шахтеру» (0:4), а теперь встретятся с соперником, который под руководством Юрия Калитвинцева еще ни разу не смог набрать очки. «Олимпик» пытается найти свою игру от матча к матчу, но с каждым туром все сильнее подставляет свои позиции в турнирной таблице под удар. Впрочем, «северяне» своими неудачами занимались ровно тем же, поэтому нынче находятся за пределами потенциальной зоны еврокубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Олимпик».

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Илья Береза, Sport.ua

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