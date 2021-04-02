Два кряду поражения пошатнули позиции «Десны» в таблице, и вот уже третья строка сменилась пятой – теперь северянам предстоит догонять конкурентов. Серия проигрышей «Олимпика» достигла и вовсе шести матчей – лишь благодаря осеннему «багажу» очков команда не опускается в «подвал» табели о рангах.

Как бы там ни было, пессимизмом тут и не пахнет: обе стороны прикладывают максимум усилий, чтобы поправить свои ситуации. «Олимпик» после 0:3 от «Ворсклы» организовал футболистам мини-сборы с двухразовыми тренировками, и для лучшего ознакомления с командой такой шаг тренерского штаба выглядит вполне логичным. Хотя, и крупным поражением в Полтаве Юрий Калитвинцев не был так уж разочарован: «Хорошая игра с обеих сторон. Если абстрагироваться от счета, то я доволен командой. Ребята старались выполнять то, что мы просили».

Информации о тренировочном режиме «Десны» не поступало, но можно не сомневаться – Александр Рябоконь обязательно приготовит своему визави сюрпризы. Если сравнить состав черниговской команды в обеих проигранных встречах, заметим, что в «старте» произошли сразу четыре замены. После 0:4 от «Шахтера» голкипер Евгений Паст не попал даже в заявку на «Днепр-1», Павел Полегенько и Максим Имереков наблюдали за следующим поражением только со скамейки, и лишь Егор Картушов вышел на поле уже в середине второго тайма. В игре с днепрянами вернулся после дисквалификации Филипп Будковский, а также Ефим Конопля, не игравший с «горняками» по условиям арендного соглашения. На эффективности атакующего потенциала, как оказалось, это не отразилось (0:2), да и к оборонительным редутам во главе с давненько не игравшим в чемпионате Игорем Литовкой у тренеров также остались вопросы. Отметим, что перед субботним противостоянием появилась информация о травме Будковского, который не сможет помочь «Десне» 2 – 3 недели.

У «Олимпика» по кадровой ситуации отмечаем дебют в УПЛ центрального защитника – 21-летний Богдан Векляк в прошлом сезоне играл за «молодежку» «Карпат». «Хотелось бы уже в этом сезоне завоевать место в стартовом составе и помочь команде побороться за еврокубки», – такими были слова Богдана после подписания контракта с донецким клубом, и вот – первая цель осуществлена. Теперь дело за свершениями в турнирной таблице, но сначала оборонительной линии «Олимпика» нужно хотя бы отыграть на «ноль». Последний раз команда не пропускала аж в сентябре – в противостоянии с «Минаем». А в прошлом туре еще один защитник дончан Игорь Снурницын отметился и вовсе грустным «достижением» – вторым в Премьер-лиге автоголом. Любопытно, дебютирует ли в команде Джео Экра, заявленный накануне – осенью полузащитник из Кот-д'Ивуара пытался трудоустроиться в перволиговом «Вересе».

Одной из «изюминок» субботнего противостояния будет, конечно же, встреча отца и сына: по разные стороны «баррикад» сойдутся Юрий и Владислав Калитвинцевы. Ну а в статистике встреч клубов особой интриги нет: «Десна» в пяти последних матчах УПЛ была сильнее, а свою единственную победу над черниговской командой «Олимпик» отпраздновал уже почти три года назад в дебютном поединке соперников в рамках Премьер-лиги.

Ориентировочные составы:

«Десна»: Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Огиря, Калитвинцев, Домбровский, Картушов, Гуцуляк, Тотовицкий, Безбородько.

«Олимпик»: Бетим, Пасич Е., Векляк, Зотько, Завийский, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Экра, Таллес, Нкенг.

3 апреля, суббота