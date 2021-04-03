Десна – Олимпик – 2:0. Битва поколений. Видео голов и обзор матча

В матче 20-го тура УПЛ «Десна» уверенно обыграла «Олимпик». Отметим, что донецкий клуб тренирует Юрий Калитвинцев, а его сын Владислав играет в черниговской команде.
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Десна» – «Олимпик» - 2:0
Тотовицкий, 44, Безбородько, 69
Обзор матча
Гол Тотовицкого
Лучшие моменты первого тайма
Гол Безбородько
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
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Источник — Sport.ua
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