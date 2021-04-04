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Олимпик Д
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Принимаем не истеричные решения, а продуманные»

Главный тренер донецкого «Олимпика» поделился мнением о поражении в матче против «Десны»

  • 04.04.2021 04:37
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Принимаем не истеричные решения, а продуманные»
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Наставник донецкого «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды в матче против «Десны» (0:2).

– Были моменты, где мы не забили, но, самое главное, моменты, в которых мы пропустили голы. Пресловутый стандарт… Знаем, кто ошибся, но мы не ищем крайних. Мы вместе забиваем, вместе пропускаем. Так же вместе выигрываем и проигрываем. Хотя пока, конечно, не выигрываем. Не получилось забить. Кроме того, мы недостаточно строго сыграли в обороне. Но это понятно, ведь, проигрывая 0:1, ребята искали счастья у чужих ворот и тут уже стоит отдать должное сопернику. Они провели прекрасную быструю встречную атаку, здорово использовали пространство. Поэтому суть не во втором мяче, а в качестве игры и в индивидуальном мастерстве.

– Сегодня в стартовом составе мы не увидели Нкенга, Альваренгу… В чем причина таких изменений?
– Мы постоянно в поиске, ищем оптимальные варианты. Все ребята у нас всегда готовы выйти на поле. Мы принимаем решение по составу, исходя из тренировочного процесса. Не истеричные решения, а продуманные! Сегодня мы выбрали такой состав.

– Команда никак не может забить. С чем это связано?
– Значит, что-то не дорабатываем. Прежде всего мы, тренеры. Нравится, что они развернули игру. Они ищут пространство, действуют агрессивно, создают агрессию у чужих ворот. Не можем забить… Да, бывает и такое.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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