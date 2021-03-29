Осечка сборной Украины, победа Франции, Нганну нокаутировал Миочича

Главные новости за 28 марта на Sport.ua

  • 29.03.2021 03:00
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Осечка сборной Украины, победа Франции, Нганну нокаутировал Миочича
© УАФ/автор Павел Кубанов

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 марта.

1. Ничья, которая разочаровала. Сборная Украины не сумела обыграть Финляндию. Команда Андрея Шевченко забила в конце матча, но не удержала победный результат.

2. Франция обыграла Казахстан и возглавила турнирную таблицу группы D. Результат не в пользу сборной Украины.

3. Великий реванш! Нганну нокаутировал Миочича на UFC 260. Камерунский боец завоевал чемпионский пояс в супертяжелом весе.

4. СМИ: Бойко хочет покинуть Динамо. Интерес к вратарю проявляет АЕК. Опытный украинский кипер может продолжить карьеру в Греции.

5. ЧУ-2021 по биатлону. Сестры Дмитренко, Тищенко и Ткаленко выиграли микст. Олимпийские чемпионки не смогли одержать победу в последней гонке чемпионата Украины.

6. Хэмилтон в эпичной битве удержал Ферстаппена и выиграл Гран-при Бахрейна. Невероятный пилотаж 7-кратного чемпиона мира.

7. Станислав ГОРУНА: «У меня нет уверенности, что Олимпиада точно состоится». Корреспондент Sport.ua побеседовал с одним из ведущих украинских каратистов.

8. Два очка после двух туров. Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. В Европе завершился 2-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

9. Падение Танде, триумф Гайгера. Итоги последней недели лыжного сезона. Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта.

10. Сачко не смог выиграть дебютный финал на челленджере. Виталий проиграл в матче за титул.

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Источник — Sport.ua

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