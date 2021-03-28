СМИ: Бойко хочет покинуть Динамо. Интерес к вратарю проявляет АЕК

33-летний вратарь «Динамо» Денис Бойко намерен в летнее трансферное окно покинуть киевскую команду, где не имеет приемлемого для себя количества игровой практики.

По информации турецкого портала Sporx, который ссылается на данные из греческой прессы, шаги по обеспечению трансфера Бойко уже предпринимает афинский АЕК, и этот вариант видится Денису интересным с точки зрения продолжения карьеры.

Бойко, контракт которого с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года, уже уведомил руководство киевского клуба о своем желании уйти.

В нынешнем сезоне опытный вратарь провел лишь 2 поединка за «Динамо» в официальных турнирах.

Напомним, до возвращения в «Динамо» Бойко выступал за «Бешикташ», чем и объясняется интерес турецких журналистов к карьере украинского голкипера.