СМИ: Бойко хочет покинуть Динамо. Интерес к вратарю проявляет АЕК

Опытный украинский кипер может продолжить карьеру в Греции

  • 28.03.2021 11:28
  • 1679 просмотров
  • 6 комментариев
СМИ: Бойко хочет покинуть Динамо. Интерес к вратарю проявляет АЕК
© ФК Динамо. Денис Бойко

33-летний вратарь «Динамо» Денис Бойко намерен в летнее трансферное окно покинуть киевскую команду, где не имеет приемлемого для себя количества игровой практики.

По информации турецкого портала Sporx, который ссылается на данные из греческой прессы, шаги по обеспечению трансфера Бойко уже предпринимает афинский АЕК, и этот вариант видится Денису интересным с точки зрения продолжения карьеры.

Бойко, контракт которого с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года, уже уведомил руководство киевского клуба о своем желании уйти.

В нынешнем сезоне опытный вратарь провел лишь 2 поединка за «Динамо» в официальных турнирах.

Напомним, до возвращения в «Динамо» Бойко выступал за «Бешикташ», чем и объясняется интерес турецких журналистов к карьере украинского голкипера.

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Источник — Sporx

(7 голосов)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.03.2021 11:37
    0
    Дуже приємна новина,якщо не фейк.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 28.03.2021 11:35
    +1
    отличный вариант для Бойко для завершения карьеры!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.03.2021 11:34
    0
    Григорій Михайлович,не скупись,заплати скільки АЕК хоче, хай заберуть.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.03.2021 11:34
    +1
    Григорій Михайлович,не скупись,заплати скільки АЕК хоче, хай заберуть.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 28.03.2021 11:33
    +1
    Давно пора...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 11:31
    +2
    Хороший клуб Шахов и Чигиринский помогут.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 11:31
    +2
    Хороший клуб Шахов и Чигиринский помогут.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 28.03.2021 11:35
    +1
    отличный вариант для Бойко для завершения карьеры!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.03.2021 11:34
    +1
    Григорій Михайлович,не скупись,заплати скільки АЕК хоче, хай заберуть.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 28.03.2021 11:33
    +1
    Давно пора...
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.03.2021 11:37
    0
    Дуже приємна новина,якщо не фейк.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.03.2021 11:34
    0
    Григорій Михайлович,не скупись,заплати скільки АЕК хоче, хай заберуть.
    Ссылка
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