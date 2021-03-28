Казахстан
0 : 2
Франция
28.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция обыграла Казахстан и возглавила турнирную таблицу группы D

Результат не в пользу сборной Украины

  • 28.03.2021 17:58
  • 3690 просмотров
  • 5 комментариев
Франция обыграла Казахстан и возглавила турнирную таблицу группы D
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура квалификации чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции на выезде обыграла национальную команду Казахстана со счетом 2:0.

Оба голы действующие чемпионы мира забили в первом тайме. Сначала отличился Усман Дембеле, а затем автогол записал в свой пассив казахстанец Сергей Малый.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 2

Казахстан – Франция 0:2
Голы: Дембеле, 19 (0:1). Малый (автогол), 44 (0:2).

Казахстан: Мокин – Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков (Вороговский, 65), Валиуллин (Самородов, 83), Тагыберген, Нургалиев (Каримов, 83), Васильев (Астанов, 89), Федин (Тунгышбаев, 65).
Франция: Льорис – Зума, Лангле, Динь, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Гризманн (Бен-Йеддер, 59).

Отметим, что благодаря этой победе Франция, набрав 4 очка, возглавила турнирную таблицу группы D. Для Казахстана это был первый поединок отбора.

В 21:45 состоится еще один поединок 2 тура в группе D. Сборная Украины в Киеве сыграет с командой Финляндии.

Напомним, в первом туре сборная Украины в Париже сыграла вничью с Францией со счетом 1:1. 31 марта команда Андрея Шевченко в рамках третьего тура примет Казахстан.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 28.03.2021 18:30
    0
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 28.03.2021 18:22
    +2
    А вы чё, на что то другое рассчитывали???
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 18:20
    -1
    Чё вы минусуете классный гимн
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2021 18:14
    -3
    Поем марсельезу
    Ссылка
    Козак
    online
      Козак, 28.03.2021 18:06
    0
    казахи не дали бой ....
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 28.03.2021 18:22
    +2
    А вы чё, на что то другое рассчитывали???
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 28.03.2021 18:30
    0
    Ссылка
    Козак
    online
      Козак, 28.03.2021 18:06
    0
    казахи не дали бой ....
    Ссылка
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