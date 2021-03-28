Франция обыграла Казахстан и возглавила турнирную таблицу группы D

В матче второго тура квалификации чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции на выезде обыграла национальную команду Казахстана со счетом 2:0.

Оба голы действующие чемпионы мира забили в первом тайме. Сначала отличился Усман Дембеле, а затем автогол записал в свой пассив казахстанец Сергей Малый.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 2

Казахстан – Франция 0:2

Голы: Дембеле, 19 (0:1). Малый (автогол), 44 (0:2).

Казахстан: Мокин – Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков (Вороговский, 65), Валиуллин (Самородов, 83), Тагыберген, Нургалиев (Каримов, 83), Васильев (Астанов, 89), Федин (Тунгышбаев, 65).

Франция: Льорис – Зума, Лангле, Динь, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Гризманн (Бен-Йеддер, 59).

Отметим, что благодаря этой победе Франция, набрав 4 очка, возглавила турнирную таблицу группы D. Для Казахстана это был первый поединок отбора.

В 21:45 состоится еще один поединок 2 тура в группе D. Сборная Украины в Киеве сыграет с командой Финляндии.

Напомним, в первом туре сборная Украины в Париже сыграла вничью с Францией со счетом 1:1. 31 марта команда Андрея Шевченко в рамках третьего тура примет Казахстан.