В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Франции на выезде обыграла национальную команду Казахстана со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Казахстан — Франция — 0:2
Голы: Дембеле, 20, Малый, 44, автогол
События матча
|44'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Малый (Казахстан).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
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Источник — Футбол 1/2/3
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