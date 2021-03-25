В воскресенье, 28 марта, состоится поединок европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Казахстана в Астане на стадионе «Астана-Арена» примет национальную команду Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу D, где ведут борьбу за путевку на Мундиаль вместе с командами Боснии и Герцеговины, Финляндии, а также Украины. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Казахстан

Для команды Талгата Байсуфинова это будет первый матч в квалификации чемпионата мира-2022, в то время как все соперники по группе провели по одному поединку. Хорошей новостью является то, что в обеих поединках была зафиксирована ничья, а потому единоличного лидера в группе нет. Однако вряд ли стоит рассматривать сборную Казахстана как претендента на поездку на Мундиаль.

Букмекеры считают Казахстан явным аутсайдером, и это неудивительно, ведь Ястребам ни разу не удавалось пробиться ни на континентальное, ни на мировое первенство. В рейтинге ФИФА они занимают лишь 122 место. Впрочем, без боя казахстанцы никому очки не отдадут.

Франция

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Именно команда Дидье Дешама в 2018 году выиграла Мундиаль в России, а потому её по праву считают явным фаворитом группы D. Однако на этой неделе французы не сумели в Париже обыграть сборную Украины (1:1). Причем Франция забила свой гол после офсайда.

Теперь у сборной Украины появляются кое-какие шансы навязать конкуренцию действующим чемпионам в борьбе за первое место. Но для этого подопечным Андрея Шевченко нужно не только брать максимум очков в матчах с остальными соперниками, но и добыть положительный результат дома. Франция очень вряд ли даст с Казахстаном подобную отсечку, хотя в футболе, в принципе, возможно все.

Ориентировочные составы

Казахстан: Алип – Марочкин, Вороговский, Покатило, Щеткин, Абикен, Куат, Алимбетов, Логвиненко, Досмагамбетов, Тагыберген.

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Рабьо, Гризманн, Жиру.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.14 по линии Parimatch.

28 марта, воскресенье