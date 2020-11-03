Реал Мадрид

Во вторник, 3 ноября в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле примет миланский «Интер». Встреча состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало в 22:00 по Киеву.

Неожиданно после двух туров Лиги чемпионов «Реал» имеет всего одно очко. Домашнее поражение от «Шахтера» (2:3) стало настоящим провалом, но в следующем матче подопечные Зидана также были близки к поражению, но спаслись и сыграли вничью с «Боруссией» (2:2).

Теперь, после двух туров «Реал» расположился на последнем месте в группе, команда вообще рискует не выйти в плей-офф, что удивительно для клуба такого ранга. В чемпионате у «бланкос» дела идут получше. В последнем матче мадридцы со счетом 4:1 обыграли «Уэску» и занимают первое место в Ла Лиге. До этого команда разобралась с «Барселоной» (3:1) в «Эль Класико».

«Интер», будучи еще одним фаворитом группы, после первых двух уров оказался рядом с «Реалом» внизу таблицы. Подопечные Антонио Конте дважды сыграли вничью - 2:2 с «Боруссией» и 0:0 с «Шахтером». Таким образом, в преддверии экватора группового этапа, ситуация максимально запутанная. Отметим, что два матча кряду между собой сыграют «Интер» и «Реал».

В чемпионате у «Интера» все также не очень хорошо. В последнем туре команда не смогла на своем поле обыграть «Парму» (2:2). А за несколько туров до этого «нерадзурри» уступили «Милану» (1:2) в дерби, а еще перед этим сыграли вничью с «Лацио» (1:1). Таким образом, имея 11 очков в активе миланский клуб расположился на 6-м месте в Серии А.

К этому матчу обе команды подходят с определенными проблемами в составе. У «Реала» игру пропустят Начо, Карвахаль и Эдегор. Также позитивный тест на коронавирус сдал Эдер Милитао.

У «Интера» проблемы с мышцами у Ромелу Лукаку, который рискует пропустить этот матч.

Фаворитом матча является «Реал». Мадридский клуб несмотря на неудачный старт в турнире должен собраться и набрать ход. Зинедин Зидан умеет мотивировать команду именно в этом турнире. Но матч с «Интером» не будет простым. Подопечные Антонио Конте неплохо играют вторым номером и комфортно себя чувствуют в противостояниях с фаворитами.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа - Менди, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Вальверде, Азар, Бензема, Асенсио.

«Интер»: Ханданович - Д'Амброзио, Де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Санчес, Мартинес.

3 ноября, вторник