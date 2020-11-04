ЗИДАН: «Интер – трудный соперник. Азар и Асенсио проделали отличную работу»

В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл миланский «Интер» (3:2). Наставник испанского клуба Зинедин Зидан прокомментировал игру так:

«Обстановка была напряженная, потому что перед нами трудный соперник. Мы терпели, и нам нужно похвалить ребят, потому что они заслужили победу. Мы начали очень хорошо, прессингуя как можно выше. Мы вышли вперед 2:0, но быстро пропустили и не смогли сыграть в свой футбол.

Азар и Асенсио проделали отличную работу, и, сделав замены, мы постарались использовать пространство, которое они оставляли позади. Нам нужно радоваться. Всегда можно добиться большего, но мы пока что радуемся победе. Против сильных соперников всегда тяжело, и нужно верить до конца».