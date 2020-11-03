Реал Мадрид
3 : 2
Интер Милан
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Интер – 3:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

  • 03.11.2020 21:59
  • 8234 просмотра
  • 21 комментарий
Реал – Интер – 3:2. Текстовая трансляция матча

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа B. 3-й тур.

«Реал» – «Интер» - 3:2

Бензема, 25, Рамос, 34, Родриго, 80 – Мартинес, 36, Перишич, 68

 Менди, 47, Вальверде, 62, Каземиро, 84, Куртуа, 90+3 – Видаль, 44, Брозович, 51, Барелла, 72

«Реал»: Куртуа – Менди, Варан, Рамос, Васкес – Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 78) – Азар (Винисиус, 64), Бензема, Асенсио (Родриго, 64).

Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Йович, Иско, Диас, Сантос.

«Интер»: Ханданович – Бастони, де Врей, Д'Амброзио – Янг, Видаль (Найнгголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Хакими – Перишич (Санчес, 78), Мартинес.

Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккия, Эриксен, Дармиан, Шкриниар, Пинамонти.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+2 мин. Куртуа попытался затянуть время.

90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит три минуты.

90 мин. У центрального круга был сбит Лаутаро усилиями Каземиро.

 87 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Вместо Видаля вышел Найнгголан.

 84 мин. Каземиро сбил у своей штрафной подкатом Лаутаро.

 80 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Прострел с левого фланга от Винисиуса в правом фланге штрафной завершил точным ударом Родриго!

 78 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Вместо Крооса вышел Модрич, Перишича заменил Санчес, а Гальярдини вышел вместо Бареллы.

76 мин. МОМЕНТ! Мартинес пробил в правый каркас ворот со средней дистанции в левом фланге атаки!

75 мин. МОМЕНТ! Лаутаро подкрученным ударом со входа в левый фланг штрафной пробил в сторону от дальней девятки!

 72 мин. Барелла в центре поля совершил накладку против Крооса, после чего покричал на арбитра.

71 мин. Угловой в левом фланге заработал Янг, но исполнил его неудачно.

 68 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Мартинес головой скинул мяч в левый фланг штрафной для Перишича, который пробил точно под Куртуа!

64 мин. ЗАМЕНЫ У РЕАЛА. Родриго вышел вместо Асенсио, а Винисиус заменил Азара.

 62 мин. Вальверде в центре поля жестко встретил Видаля.

60 мин. Передача в правый фланг штрафной на Хакими от Бареллы была перехвачена Куртуа.

57 мин. Рамос столкнулся с Бареллой на фланге. Повреждение у игрока Интера.

54 мин. Вернулись мы к обоюдному прессингу. Тяжело играют под ним обе команды.

 51 мин. Желтая Брозовичу за накладку против Азара в правом фланге обороны.

49 мин. Перишич сбил Варана у углового флажка на правом фланге.

 47 мин. Менди жестко наступил на ногу Хакими в левом фланге обороны.

46 мин. Интер начал с дальнего удара Янга, который пришелся в Бареллу.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 44 мин. Видаль прыгнул в грубый подкат против Васкеса в центре поля.

41 мин. Фол от Бензема в верховой борьбе против Д'Амброзио у чужой штрафной.

40 мин. Видаль врезался в корпус Каземиро у границы своей штрафной.

38 мин. Гостям приходится выманивать соперников с их половины глубоким розыгрыше мяча.

 35 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гениальный и нереально роскошный пас пяткой от Бареллы был завершен ударом в касание из-под Варана в исполнении Мартинеса!

 34 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Рамос завершил ударом головой в дальний угол подачу углового с левого фланга от Крооса!

32 мин. Ханданович собой закрыл прострел Азара с левого фланга штрафной.

30 мин. Варан выбил мяч из-под ног Лаутаро в момент приема от соперника.

28 мин. Без Лукаку зацепа у чужой штрафной у Интера нет.

 25 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бензема поразил пустые ворота, обогнав Хандановича в чужой штрафной. Тонкую передачу на него с правого фланга обороны своей команды отдал Хакими. По старой памяти.

23 мин. МОМЕНТ! Опустился уже за воротами хитрый удар Вальверде с рикошетом от газона из центра чужой штрафной! Классно оставил мяч партнеру Бензема.

22 мин. Рывок Хакими правым флангом завершился падением в чужой штрафной. Без фола.

21 мин. Ханданович забрал подачу с левого фланга.

19 мин. МОМЕНТ! Лаутаро низом пробил под опорную Куртуа с левого фланга штрафной, но голкипер сложился! И это с его-то ростом!

17 мин. Темп игры команды сбросили. Интер теперь владеет мячом.

14 мин. МОМЕНТ! Скользнул мяч по сетке с внешней стороны после выстрела сходу от Видаля из-за пределов штрафной!

13 мин. ОПАСНО! Кроос пробил с правого полуфланга из-за пределов штрафной точно в Хандановича.

12 мин. Реал в позиционной атаке на чужой половине.

9 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Барелла ударом головой завершал наброс с левого фланга штрафной от Перишича, но отправил мяч в верхний каркас ворот! Паника от обороны Реала очевидна в этом эпизоде!

8 мин. В центре очень плотно с обеих сторон. Мяч, в лучшем случае, находится в глубине одной из сторон поля.

6 мин. Васкес простреливал с правого фланга штрафной, но защитникам Интера удалось выбить мяч.

4 мин. МОМЕНТ! Ханданович над перекладиной перевел мяч после удара из центра штрафной от Асенсио!

2 мин. Не дал Васкес заработать угловой на левом фланге Янгу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся мадридский «Реал» и миланский «Интер». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 22:00.

Ситуация перед третьим туром Лиги чемпионов в квартете B повернулась настолько неожиданным образом, что пока лидеры группы будут проводить свой матч на киевском НСК «Олимпийский», в столице Испании к своему противостоянию будут вести последнюю подготовку два оставшихся коллектива. Вопреки всем ожиданиям перед началом группового этапа, в категорию последних попали именно чемпион Испании и вице-чемпион Италии прошлого сезона. «Реал» крайне неудачно стартовал на международной арене, но в Ла Лиге уже успел забраться на первую строчку. Следовательно, последней команде нашего квартета необходимо будет наверстывать упущенное, в то время, как «Интер» будет желать прервать серию из двух подряд ничейных результатов на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Интер».

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vlad SM
      Vlad SM, 03.11.2020 23:54
    0
    Таблица сейчас: Боруссия 5 Шахтер 4 Реал 4 Интер 2. Пройти может кто угодно, даже если Шахтер проиграет и в Германии. С Реалом ничейка вполне возможна, с Интером вряд ли, но если не будет Лукаку то возможно. Шансы есть у всех. Но для ШД лучше ЛЕ честно говоря, как и для ДК
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 03.11.2020 23:53
    0
    Классный междусобойчик выдали конечно! Наверное сегодня самая зрелищная игра! Реал с победой. Хотя мне по игре Интер больше понравился.
    Ссылка
    Obolon
      Obolon, 03.11.2020 23:50
    -1
    Александр Шевченко, 03.11.2020 23:30
    АХАХА) У шахты ничего незалышаеться, там три поражения подряд будут от всех и по очным играм они всосут, если вдруг будет равенство очков хоть с кем-то. Ща будет 3 очка у Интера, потом ипет Шахту и у них 6, уже выше, потом Реал ипет Шахту у них будет 5 и уже выше Шахты. Ну, а кто выйдет в ЛЧ решат потом тройка матчей между собой Боруссия, Реал и Интер
    Жалко читать твои комментарии!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:30
    0
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 23:25
    Гоооооолллл!!!!! У Шахты знову зявляються непогані шанси на ЛЧ, якщо все так і закінчиться!!!!
    АХАХА) У шахты ничего незалышаеться, там три поражения подряд будут от всех и по очным играм они всосут, если вдруг будет равенство очков хоть с кем-то. Ща будет 3 очка у Интера, потом ипет Шахту и у них 6, уже выше, потом Реал ипет Шахту у них будет 5 и уже выше Шахты. Ну, а кто выйдет в ЛЧ решат потом тройка матчей между собой Боруссия, Реал и Интер
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 23:30
    -2
    viktor112007, 03.11.2020 23:11
    Динамо з топами грає значно краще, за ваших бомжів дніщенських, можеш не переживати, такої ганьби не буде, всі рекорди ваші
    Проти того ж Юве Динамо гідно виглядало, зараз розібрана Барса точно не краща за Юве, скоріше гірша
    Да, а чому тоді остання перемога Динамо над Топом була більше 20 років тому? А у Шахты пару тижнів тому назад над Реалом?
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 03.11.2020 23:26
    -1
    Ivan_33Ob, 03.11.2020 22:04
    а где Лукаку? Кто в курсе?
    У Лукаку травма.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 23:25
    -4
    Гоооооолллл!!!!! У Шахты знову зявляються непогані шанси на ЛЧ, якщо все так і закінчиться!!!!
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 03.11.2020 23:17
    +3
    viktor112007, 03.11.2020 23:11
    Динамо з топами грає значно краще, за ваших бомжів дніщенських, можеш не переживати, такої ганьби не буде, всі рекорди ваші
    Проти того ж Юве Динамо гідно виглядало, зараз розібрана Барса точно не краща за Юве, скоріше гірша
    Завтра все увидим!Я болею за все украинские команды в ЛЧ и ЛЕ!Твои высеры не в тему
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:11
    -2
    viktor77, 03.11.2020 23:07
    Завтра матч ,посмотрим,как сильно чпокнет Барса
    Динамо з топами грає значно краще, за ваших бомжів дніщенських, можеш не переживати, такої ганьби не буде, всі рекорди ваші
    Проти того ж Юве Динамо гідно виглядало, зараз розібрана Барса точно не краща за Юве, скоріше гірша
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 03.11.2020 23:07
    -1
    viktor112007, 03.11.2020 22:59
    Реал чпокає Інтер, Боруссія чпокає кротів знову у матчі відповіді, далі 2 насоси від Шахти в матчах проти Реалу та повторний проти Інтера. І останні. Фінал ЛЧ почекає на Шлюхту в наступному році
    Завтра матч ,посмотрим,как сильно чпокнет Барса
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:59
    -3
    Реал чпокає Інтер, Боруссія чпокає кротів знову у матчі відповіді, далі 2 насоси від Шахти в матчах проти Реалу та повторний проти Інтера. І останні. Фінал ЛЧ почекає на Шлюхту в наступному році
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 22:52
    0
    Перишич - шайбу!
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 03.11.2020 22:40
    +1
    Вот это первый тайм, вот это футбол! 3 мяча!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:36
    +1
    Ivan_33Ob, 03.11.2020 22:04
    а где Лукаку? Кто в курсе?
    Травму получил в матче с Шахтером
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 22:31
    -2
    Кроты, а ну взяли иконы в руки и замалюйте грихи и просите ничью в этом матче. Грешники, грех на вас недельный перед Динамо Киев
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 22:29
    -1
    Победа Реала в Мадриде, потом победа Интера в Милане, потом обе команды обыгрывают шлак, а сам шлак еще влетает Боруссии.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:16
    -5
    Будем болеть теперь за ничью в матче Интер-Реал. Тогда останутся шансы на ЛЧ. Верю что урок выучили, тактика будет другая и мы увидем дальше победу над Боруссией и ничью с Реалом и Интером и выйдем со второго места
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 03.11.2020 22:13
    +7
    Реал и Интер узнав счет матча в Киеве: "вот это мы лошары!"
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 22:09
    -2
    Остаётся болеть против Реала во всех играх
    Но я так не могу. А за Интер болеть - тоже.
    Пусть тогда ничья.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:07
    -7
    Здесь ничья и у Шахты остаються шансы на ЛЧ
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 03.11.2020 22:13
    +7
    Реал и Интер узнав счет матча в Киеве: "вот это мы лошары!"
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 03.11.2020 23:17
    +3
    viktor112007, 03.11.2020 23:11
    Динамо з топами грає значно краще, за ваших бомжів дніщенських, можеш не переживати, такої ганьби не буде, всі рекорди ваші
    Проти того ж Юве Динамо гідно виглядало, зараз розібрана Барса точно не краща за Юве, скоріше гірша
    Завтра все увидим!Я болею за все украинские команды в ЛЧ и ЛЕ!Твои высеры не в тему
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 03.11.2020 22:40
    +1
    Вот это первый тайм, вот это футбол! 3 мяча!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:36
    +1
    Ivan_33Ob, 03.11.2020 22:04
    а где Лукаку? Кто в курсе?
    Травму получил в матче с Шахтером
    Ссылка
    Vlad SM
      Vlad SM, 03.11.2020 23:54
    0
    Таблица сейчас: Боруссия 5 Шахтер 4 Реал 4 Интер 2. Пройти может кто угодно, даже если Шахтер проиграет и в Германии. С Реалом ничейка вполне возможна, с Интером вряд ли, но если не будет Лукаку то возможно. Шансы есть у всех. Но для ШД лучше ЛЕ честно говоря, как и для ДК
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 03.11.2020 23:53
    0
    Классный междусобойчик выдали конечно! Наверное сегодня самая зрелищная игра! Реал с победой. Хотя мне по игре Интер больше понравился.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:30
    0
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 23:25
    Гоооооолллл!!!!! У Шахты знову зявляються непогані шанси на ЛЧ, якщо все так і закінчиться!!!!
    АХАХА) У шахты ничего незалышаеться, там три поражения подряд будут от всех и по очным играм они всосут, если вдруг будет равенство очков хоть с кем-то. Ща будет 3 очка у Интера, потом ипет Шахту и у них 6, уже выше, потом Реал ипет Шахту у них будет 5 и уже выше Шахты. Ну, а кто выйдет в ЛЧ решат потом тройка матчей между собой Боруссия, Реал и Интер
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 22:52
    0
    Перишич - шайбу!
    Ссылка
    Ivan_33Ob
      Ivan_33Ob, 03.11.2020 22:04
    0
    а где Лукаку? Кто в курсе?
    Ссылка
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