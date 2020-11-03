Голевая перестрелка в Мадриде. Реал сумел дожать Интер

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Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа B. 3-й тур.
«Реал» – «Интер» - 3:2
Бензема, 25, Рамос, 34, Родриго, 80 – Мартинес, 36, Перишич, 68
Менди, 47, Вальверде, 62, Каземиро, 84, Куртуа, 90+3 – Видаль, 44, Брозович, 51, Барелла, 72
«Реал»: Куртуа – Менди, Варан, Рамос, Васкес – Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 78) – Азар (Винисиус, 64), Бензема, Асенсио (Родриго, 64).
«Интер»: Ханданович – Бастони, де Врей, Д'Амброзио – Янг, Видаль (Найнгголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Хакими – Перишич (Санчес, 78), Мартинес.
Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).
Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).
Удары (в створ): 11 (7) – 12 (3)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 0.
РЕАЛ-ИНТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
Илья Береза, Sport.ua
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