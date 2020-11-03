Реал Мадрид
3 : 2
Интер Милан
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Голевая перестрелка в Мадриде. Реал сумел дожать Интер

Команды обменялись двумя забитыми мячами, но финальное слово было за подопечными Зидана

  • 03.11.2020 23:54
  • 774 просмотра
  • 1 комментарий
Голевая перестрелка в Мадриде. Реал сумел дожать Интер
© twitter.com/realmadrid

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа B. 3-й тур.

«Реал» – «Интер» - 3:2

Бензема, 25, Рамос, 34, Родриго, 80 – Мартинес, 36, Перишич, 68

 Менди, 47, Вальверде, 62, Каземиро, 84, Куртуа, 90+3 – Видаль, 44, Брозович, 51, Барелла, 72

«Реал»: Куртуа – Менди, Варан, Рамос, Васкес – Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 78) – Азар (Винисиус, 64), Бензема, Асенсио (Родриго, 64).

«Интер»: Ханданович – Бастони, де Врей, Д'Амброзио – Янг, Видаль (Найнгголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Хакими – Перишич (Санчес, 78), Мартинес.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 11 (7) – 12 (3)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 0.

РЕАЛ-ИНТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Orbitgr
      Orbitgr, 04.11.2020 00:14
    0
    Настрадались от Шахтера, вот и выплеснули всю злость!)
    Ссылка
    Orbitgr
      Orbitgr, 04.11.2020 00:14
    0
    Настрадались от Шахтера, вот и выплеснули всю злость!)
    Ссылка
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