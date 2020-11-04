Реал – Интер – 3:2. Битва грандов. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл миланский «Интер» (3:2).
Смотрите видео голов и обзор матча «Реал» (Испания) – «Интер» (Италия) – 3:2.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник — Футбол 1/2/3
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