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24.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Дуэль Месси и Рамоса или Кумана и Зидана?

  • 23.10.2020 16:19
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Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
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Рональду Куману, возглавившему «Барселону» в августе, предстоит первое большое испытание у руля команды. В субботу каталонцы сыграют первое Эль-Класико нынешнего сезона. И, как и соперник, подходят к важнейшему поединку не в лучшей форме.

Неделю назад Куман потерпел первое поражение как тренер «сине-грантовых». Команда в гостях минимально проиграла «Хетафе» в поединке чемпионата страны. Правда, уже во вторник «Барселона» разгромила «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов (5:1). Что особенно радует поклонников каталонского клуба – впервые в истории престижнейшего еврокубка за одну команду забили два игрока, не достигших 18-летия: отличились Ансу Фати и Педри. Тем не менее, в турнирной таблице Ла Лиги «Барса» находится на непривычном 9-м месте, хотя и имеет два матча в запасе.

Куда сложнее ситуация у «Реала». Да, «сливочные» пока третьи в чемпионате. Но последнюю игру также минимально проиграли, причем дома – «Кадису». Ну а затем последовало и поражение от «Шахтера» в Лиге чемпионов. Так что для Зинедина Зидана Эль-Класико также становится таким себе камнем возможного преткновения. Какую реакцию фанов после третьего подряд поражения ожидать – понятно. А вот что скажет руководство клуба? Как ни крути, а «Барселону» нужно обыгрывать, дабы успокоить общественность. 

К слову, последний раз команды подходили к Эль-Класико после синхронных поражений в чемпионате еще в апреле 2003-го. Что интересно, тогда они тоже проиграли с одинаковым счетом: «Реал» уступил в Сан-Себастьяне, а «Барселона» проиграли «Депортиво». Обе игры завершились 2:4. После чего соперники расписали мировую между собой – 1:1. Зидан тогда тоже играл и отметился желтой карточкой.

Впрочем, вряд ли наставнику «сливочных» сейчас до воспоминаний. Травмированы Азар, Карвахаль и Эдегор, к тому же участие в матче Мариано Диаса и Альваро Одриосолы под вопросом. А все остальные находятся в непонятной форме (а чем еще объяснить результаты последних матчей?). Правда, к Эль-Класико должен восстановиться Серхио Рамос – живая легенда. Капитан провел 44 поединка против «Барселоны» и является рекордсменом по этому показателю. Его организаторские и мотивационные навыки, а также его знаменитая «безрассудная игра» (Рамос – еще и рекордсмен «Реала» по количеству желтых карточек в Ла Лиге, Эль-Класико и Лиге чемпионов!) могут быть именно тем, что нужно команде Зидана, чтобы выбраться из нынешней колеи.

У Лионеля Месси – на один поединок меньше в противостояниях с «Реалом». И для каталонцев он, разумеется, является не менее значимым персонажем, нежели Рамос для Мадрида. К тому же Лео в текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи! И, разумеется, не прочь увеличить свой лицевой счет. А пока что он является рекордсменом Эль-Класико по количеству забитых мячей – 26.

Хотя ведь у «Барсы» есть еще и феноменальный Фати, который на данный момент является лучшим бомбардиром команды. В его активе – 3 мяча в чемпионате и 1 в Лиге чемпионов. Испанец аккуратно вписался в атаку «Барселоны» Кумана и грозит побить некоторые рекорды Месси. Впрочем, об этом еще рано говорить – парню нет еще и 18-ти, но сезон он начал просто великолепно. И хватит ли одного Рамоса на Месси и Фати – тот еще вопрос. Букмекеры, например, считают, что не хватит. А мы рискнем спрогнозировать победу каталонцев с преимущество в 1-2 мяча.

Ориентировочные составы:
«Барселона»: Нето; Роберто, Пике, Лангле, Дест; Де Йонг, Бускетс; Фати, Коутиньо, Тринкан; Месси.
«Реал Мадрид»: Куртуа; Начо, Варан, Рамос, Менди; Кроос, Каземиро, Модрич; Винисиус, Бензема, Асенсио.

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24 октября, суббота

«Барселона» — «Реал Мадрид»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Мартинес Мунуэра (Испания)
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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