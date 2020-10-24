7-й тур
Барселона
1 : 3
Реал Мадрид
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Не одним лишь спорным пенальти. Реал обыграл Барселону в El Clasico

Подопечные Зинедина Зидана возглавили турнирную таблицу испанской Ла Лиги

  • 24.10.2020 18:59
  • 9094 просмотра
  • 29 комментариев
Не одним лишь спорным пенальти. Реал обыграл Барселону в El Clasico
© twitter.com/realmadrid

Внимание всей футбольной общественности в эти выходные было сосредоточено вокруг принципиального противостояния между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», которые встречали уже в 204-й раз в своей истории. В Испании, да и не только там, подобный матч принято величать не иначе как «El Clasico», которое в контексте седьмого тура текущего сезона испанской Ла Лиги проходило при пустых трибунах стадиона «Камп Ноу» в столице Каталонии. Коронавирус COVID-19 продолжает терзать весь мир, поэтому под жесткие карантинные меры попадают даже матчи подобного высокого статуса.

Сложно сходу будет поднять в памяти ситуацию подобной той, которая сопровождала грандов футбола Пиренейского полуострова перед этим поединком. «Реал» и «Барселона» синхронно минимально уступили в прошлом туре на внутренней арене, после чего отправились играть международные поединки на своих домашних стадионах. Но и тут у «сливочных» возникли проблемы в лице феноменально проведшего игру донецкого «Шахтера» (2:3). И вот с таким багажом результатов Зинедину Зидану пришлось на пресс-конференции перед отчетной игрой обронить фразу об «определяющем поединке для его судьбы на посту главного тренера». Сильно!

В «Реале» за французскую легенду решили выступить стеной, уже с первых минут принципиального поединка отправившись в скоростные атаки. Оборона каталонцев продержалась всего пять минут под натиском: Бензема отдал точный пас на своевременно набежавшего в зону за спиной центральных защитников Вальверде, после чего Федерико пробил под перекладину. «Барселона» мгновенно ответила на такой неожиданных ход соперников. Классический заброс Месси на Альбу был переведен в зону перед вратарской, где Фати опередил Рамоса, после чего стал самым молодым автором гола в El Classico.

Команды не стеснялись тратить силы на регулярное обострение ситуации у обоих ворот. Середина первого тайма, так и вовсе, ознаменовалась огненной перестрелкой, во время которой Куртуа и Нето сделали восхитительные сейвы после ударов с близкой дистанции от Месси и Бензема соответственно. Понизить градус противостояния не позволяла местами неудачная игра стража ворот каталонцев, который однажды сам был вынужден исправлять ситуацию при собственном неудачном перехвате подачи с фланга.

Во втором тайме игра была более-менее спокойной вплоть до ситуации с борьбой Ленгле и Рамоса в штрафной хозяев поля при подаче стандарта с левого фланга. Защитник «Барселоны» потянул за футболку своего визави, но вовремя, как ему казалось, успел его отпустить. Однако для арбитров VAR этого непродолжительного контакта, приправленного красивым падением капитана мадридской команды, оказалось достаточно для назначения пенальти, которое реализовал точным ударом в левый нижний угол сам пострадавший.

У «блаугранас» было около получаса для выравнивания ситуации, однако серией замен Рональд Куман только сбил настрой своим подопечным в атаке. Хозяева охотно раскрывались под позиционные атаки, но не извлекли большего числа забитых мячей в этот вечер. Вместо этого, «Реалу» повезло с отскоком у чужой штрафной, а вышедший на замену под конец игры Лука Модрич, еще и успел поводить за нос голкипера Нето, перед своим точным ударом по опустившим воротам. Очень важная победа для «сливочных» и, отдельно, для Зинедина Зидана.

В следующем туре каталонская «Барселона» сыграет в гостях у «Алавеса», а мадридский «Реал» будет ожидать домашняя игра с «Уэской». Однако оба этих поединка пройдут на фоне очередных матчей Лиги чемпионов УЕФА посреди недели.

Испанская Примера. 7-й тур.

«Барселона» – «Реал» - 1:3

Фати, 9 – Вальверде, 5, Рамос, 63 (пен.), Модрич, 90

 Ленгле, 29, Альба, 64 – Каземиро, 19, Начо, 37

«Барселона»: Нето – Альба (Брайтвейт, 87), Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс (Тринкан, 82) – Фати (Гризманн, 82), Коутиньо , Педри (Дембеле, 82) – Месси.

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо (Васкес, 43) – Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69) – Винисиус, Бензема, Асенсио (Родриго, 82).

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

Удары (в створ): 10 (4) – 15 (9)
Угловые: 7 – 7
Оффсайды: 0 – 1.

БАРСЕЛОНА-РЕАЛ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(33 голоса)

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Комментарии
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:10
    -2
    Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:05
    Тобі так здається, глорік
    ну та, здається. 3 пропущених за 7 матчів, вже 4 очки відрив від Шлюхти.
    це вам здається, а я впевнений що в цей чемпіонат ви візьмете лише ротом
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:10
    -2
    Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:05
    Тобі так здається, глорік
    ну та, здається. 3 пропущених за 7 матчів, вже 4 очки відрив від Шлюхти.
    це вам здається, а я впевнений що в цей чемпіонат ви візьмете лише ротом
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 24.10.2020 20:08
    0
    Замість цього, «Реалу» пощастило з відскоком у чужій штрафній, а вийшов на заміну під кінець гри Лука Модріч, ще й встиг поводити за ніс голкіпера Нето, перед своїм точним ударом по опустився воріт. - це шо?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:08
    -2
    Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:04
    Ото ти довбойоб
    зате ти вершина адекватності
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:05
    -1
    vishu, 24.10.2020 20:02
    нє, я радію, що в Динамо нарешті з'явився тренер, а не фізрук. і радію що команда справді вже почала грати і молодь розкривається. тут є чому радіти
    Тобі так здається, глорік
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:04
    -1
    vishu, 24.10.2020 19:02
    шлюхта розізлила реалівських пацанів
    прикиньте що було б, якби Реал зіграв з Шахтою так само налаштовано, як вони щойно грали проти Барси
    була б повна торба шлюхтарю
    Ото ти довбойоб
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:02
    -1
    Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 19:59
    А ти і досі радієш що твоё Дінамо у минулому чемпі ледь втрималося на 2 місці з розривом у 23 очки від першого? 23 очки, Карл
    нє, я радію, що в Динамо нарешті з'явився тренер, а не фізрук. і радію що команда справді вже почала грати і молодь розкривається. тут є чому радіти
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:01
    -2
    heImsman, 24.10.2020 19:24
    Тогда Реал просто продал игру.
    Тебя в детстве циганам продали, такое ощущение
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 19:59
    -2
    vishu, 24.10.2020 19:11
    розсмішив. то ви кичитесь так перемогою, що у всіх еротичних снах вам той матч снитися буде
    А ти і досі радієш що твоё Дінамо у минулому чемпі ледь втрималося на 2 місці з розривом у 23 очки від першого? 23 очки, Карл
    Ссылка
    Олександр Явтушенко
    online
      Олександр Явтушенко, 24.10.2020 19:43
    +1
    Болею за "Барсу" где-то с 1993 года (если только не играют с украинскими клубами). Всякое, конечно, бывало - взлёты середины 90-х (за что и полюбил эту команду с её остроатакующей игрой) и провалы начала нулевых, революция в футболе с появлением Райкарда и Гвардиолы, когда каждый матч "Барсы" - это искусство. Самая сильная команда, которую я когда-либо видел своими глазами - это "Барселона" Гвардиолы. Но наступило время перемен. Три года потеряных трансферов привели к тому, что в этом сезоне, увы, ничего не жду от команды, кроме перезагрузки для будущих побед. Место в зоне Лиги Чемпионов в этом году - это будет не самый плохой результат сезона.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 24.10.2020 19:36
    +2
    pike1, 24.10.2020 19:33
    Это что ж получается, Шахтер обыграл бы барсу ещё жёстче?
    А Ворскла вообще ....
    Ссылка
    nivava
      nivava, 24.10.2020 19:34
    0
    Александр Шевченко, 24.10.2020 19:33
    Это уже прошлый лиде, хватит жить прошлым.
    Это как раз настоящий...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 24.10.2020 19:33
    -1
    Это что ж получается, Шахтер обыграл бы барсу ещё жёстче?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 19:33
    -3
    nivava, 24.10.2020 19:30
    Лидер ЧУ тоже в последнее время буксует, как в ЛЧ, так и в ЧУ реализация хромает.
    Это уже прошлый лиде, хватит жить прошлым.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 24.10.2020 19:30
    -1
    kerch30, 24.10.2020 19:16
    Значит лидер ЧУ будет громить Барсу
    Лидер ЧУ тоже в последнее время буксует, как в ЛЧ, так и в ЧУ реализация хромает.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 19:28
    -3
    Пенальті там було.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 24.10.2020 19:26
    +1
    Ни одно испанское издание не оценило игру Шахтера как качественную, а сосредоточилось на провалах Реала в преддверии дерби. Потренировались на восточной Барселоне, чтобы победить настоящую. Это очевидно. А чтобы говорить о силе команды на данный момент достаточно посмотреть на турнирную таблицу, которую проплаченные кротами судьи пытаются изо всех сил подкорректировать.
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 24.10.2020 19:24
    0
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 19:11
    Тролли Динамо говорили, Шахта победила потому что у Реала кризис или потому что Зидана сливали, какие бредни только не довелось услышать А оно, во как. Никакого кризиса. Шахта победила на выезде сильнейшую команду в мире! Браво!
    Тогда Реал просто продал игру.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.10.2020 19:24
    +1
    Реал обыграл Барсу 3-1, Шахтер - Реал 3-2, Ворскла в меньшинстве - не проиграла Шахтеру 1-1.
    Я представляю, как бы Ворскла раскатала Барселону!
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 24.10.2020 19:16
    +2
    Значит лидер ЧУ будет громить Барсу
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 19:01
    +3
    Шахтер зарядил на Барселону скажут эксперты великого футбола
    Ссылка
    nivava
      nivava, 24.10.2020 19:36
    +2
    pike1, 24.10.2020 19:33
    Это что ж получается, Шахтер обыграл бы барсу ещё жёстче?
    А Ворскла вообще ....
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 24.10.2020 19:16
    +2
    Значит лидер ЧУ будет громить Барсу
    Ссылка
    Олександр Явтушенко
    online
      Олександр Явтушенко, 24.10.2020 19:43
    +1
    Болею за "Барсу" где-то с 1993 года (если только не играют с украинскими клубами). Всякое, конечно, бывало - взлёты середины 90-х (за что и полюбил эту команду с её остроатакующей игрой) и провалы начала нулевых, революция в футболе с появлением Райкарда и Гвардиолы, когда каждый матч "Барсы" - это искусство. Самая сильная команда, которую я когда-либо видел своими глазами - это "Барселона" Гвардиолы. Но наступило время перемен. Три года потеряных трансферов привели к тому, что в этом сезоне, увы, ничего не жду от команды, кроме перезагрузки для будущих побед. Место в зоне Лиги Чемпионов в этом году - это будет не самый плохой результат сезона.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 24.10.2020 19:26
    +1
    Ни одно испанское издание не оценило игру Шахтера как качественную, а сосредоточилось на провалах Реала в преддверии дерби. Потренировались на восточной Барселоне, чтобы победить настоящую. Это очевидно. А чтобы говорить о силе команды на данный момент достаточно посмотреть на турнирную таблицу, которую проплаченные кротами судьи пытаются изо всех сил подкорректировать.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 24.10.2020 19:24
    +1
    Реал обыграл Барсу 3-1, Шахтер - Реал 3-2, Ворскла в меньшинстве - не проиграла Шахтеру 1-1.
    Я представляю, как бы Ворскла раскатала Барселону!
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 24.10.2020 20:08
    0
    Замість цього, «Реалу» пощастило з відскоком у чужій штрафній, а вийшов на заміну під кінець гри Лука Модріч, ще й встиг поводити за ніс голкіпера Нето, перед своїм точним ударом по опустився воріт. - це шо?
    Ссылка
    nivava
      nivava, 24.10.2020 19:34
    0
    Александр Шевченко, 24.10.2020 19:33
    Это уже прошлый лиде, хватит жить прошлым.
    Это как раз настоящий...
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 24.10.2020 19:24
    0
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 19:11
    Тролли Динамо говорили, Шахта победила потому что у Реала кризис или потому что Зидана сливали, какие бредни только не довелось услышать А оно, во как. Никакого кризиса. Шахта победила на выезде сильнейшую команду в мире! Браво!
    Тогда Реал просто продал игру.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 24.10.2020 19:09
    0
    vishu, 24.10.2020 19:02
    шлюхта розізлила реалівських пацанів
    прикиньте що було б, якби Реал зіграв з Шахтою так само налаштовано, як вони щойно грали проти Барси
    була б повна торба шлюхтарю
    Якщо то термін для невдах..Вже відбулось і Шахтар переміг.. Але доси твій пукан горить..
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 19:08
    0
    Как видим, Шахтер победил у невероятной команды! Память на века!
    Ссылка
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