Не одним лишь спорным пенальти. Реал обыграл Барселону в El Clasico

Внимание всей футбольной общественности в эти выходные было сосредоточено вокруг принципиального противостояния между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», которые встречали уже в 204-й раз в своей истории. В Испании, да и не только там, подобный матч принято величать не иначе как «El Clasico», которое в контексте седьмого тура текущего сезона испанской Ла Лиги проходило при пустых трибунах стадиона «Камп Ноу» в столице Каталонии. Коронавирус COVID-19 продолжает терзать весь мир, поэтому под жесткие карантинные меры попадают даже матчи подобного высокого статуса.



Сложно сходу будет поднять в памяти ситуацию подобной той, которая сопровождала грандов футбола Пиренейского полуострова перед этим поединком. «Реал» и «Барселона» синхронно минимально уступили в прошлом туре на внутренней арене, после чего отправились играть международные поединки на своих домашних стадионах. Но и тут у «сливочных» возникли проблемы в лице феноменально проведшего игру донецкого «Шахтера» (2:3). И вот с таким багажом результатов Зинедину Зидану пришлось на пресс-конференции перед отчетной игрой обронить фразу об «определяющем поединке для его судьбы на посту главного тренера». Сильно!



В «Реале» за французскую легенду решили выступить стеной, уже с первых минут принципиального поединка отправившись в скоростные атаки. Оборона каталонцев продержалась всего пять минут под натиском: Бензема отдал точный пас на своевременно набежавшего в зону за спиной центральных защитников Вальверде, после чего Федерико пробил под перекладину. «Барселона» мгновенно ответила на такой неожиданных ход соперников. Классический заброс Месси на Альбу был переведен в зону перед вратарской, где Фати опередил Рамоса, после чего стал самым молодым автором гола в El Classico.



Команды не стеснялись тратить силы на регулярное обострение ситуации у обоих ворот. Середина первого тайма, так и вовсе, ознаменовалась огненной перестрелкой, во время которой Куртуа и Нето сделали восхитительные сейвы после ударов с близкой дистанции от Месси и Бензема соответственно. Понизить градус противостояния не позволяла местами неудачная игра стража ворот каталонцев, который однажды сам был вынужден исправлять ситуацию при собственном неудачном перехвате подачи с фланга.



Во втором тайме игра была более-менее спокойной вплоть до ситуации с борьбой Ленгле и Рамоса в штрафной хозяев поля при подаче стандарта с левого фланга. Защитник «Барселоны» потянул за футболку своего визави, но вовремя, как ему казалось, успел его отпустить. Однако для арбитров VAR этого непродолжительного контакта, приправленного красивым падением капитана мадридской команды, оказалось достаточно для назначения пенальти, которое реализовал точным ударом в левый нижний угол сам пострадавший.



У «блаугранас» было около получаса для выравнивания ситуации, однако серией замен Рональд Куман только сбил настрой своим подопечным в атаке. Хозяева охотно раскрывались под позиционные атаки, но не извлекли большего числа забитых мячей в этот вечер. Вместо этого, «Реалу» повезло с отскоком у чужой штрафной, а вышедший на замену под конец игры Лука Модрич, еще и успел поводить за нос голкипера Нето, перед своим точным ударом по опустившим воротам. Очень важная победа для «сливочных» и, отдельно, для Зинедина Зидана.



В следующем туре каталонская «Барселона» сыграет в гостях у «Алавеса», а мадридский «Реал» будет ожидать домашняя игра с «Уэской». Однако оба этих поединка пройдут на фоне очередных матчей Лиги чемпионов УЕФА посреди недели.

Испанская Примера. 7-й тур.

«Барселона» – «Реал» - 1:3



Фати, 9 – Вальверде, 5, Рамос, 63 (пен.), Модрич, 90

Ленгле, 29, Альба, 64 – Каземиро, 19, Начо, 37

«Барселона»: Нето – Альба (Брайтвейт, 87), Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс (Тринкан, 82) – Фати (Гризманн, 82), Коутиньо , Педри (Дембеле, 82) – Месси.

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо (Васкес, 43) – Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69) – Винисиус, Бензема, Асенсио (Родриго, 82).

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).



Удары (в створ): 10 (4) – 15 (9)

Угловые: 7 – 7

Оффсайды: 0 – 1.

БАРСЕЛОНА-РЕАЛ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C