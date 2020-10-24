Барселона - Реал Мадрид - 1:3. Видео голов и обзор матча

«Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.
«Барселона» – «Реал» - 1:3
Фати, 9 – Вальверде, 5, Рамос, 63 (пен.), Модрич, 90
Ленгле, 29, Альба, 64 – Каземиро, 19, Начо, 37
«Барселона»: Нето – Альба (Брайтвейт, 87), Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс (Тринкан, 82) – Фати (Гризманн, 82), Коутиньо , Педри (Дембеле, 82) – Месси.
«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо (Васкес, 43) – Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69) – Винисиус, Бензема, Асенсио (Родриго, 82).
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).
Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).
Удары (в створ): 10 (4) – 15 (9)
Угловые: 7 – 7
Оффсайды: 0 – 1.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Ansu Fati (Барселона).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
Виталий Петровский, Sport.ua
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