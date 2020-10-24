7-й тур
Барселона
1 : 3
Реал Мадрид
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона - Реал Мадрид - 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

  • 24.10.2020 21:31
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Барселона - Реал Мадрид - 1:3. Видео голов и обзор матча
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«Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.

«Барселона» – «Реал» - 1:3

Фати, 9 – Вальверде, 5, Рамос, 63 (пен.), Модрич, 90

 Ленгле, 29, Альба, 64 – Каземиро, 19, Начо, 37

«Барселона»: Нето – Альба (Брайтвейт, 87), Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс (Тринкан, 82) – Фати (Гризманн, 82), Коутиньо , Педри (Дембеле, 82) – Месси.

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо (Васкес, 43) – Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69) – Винисиус, Бензема, Асенсио (Родриго, 82).

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

Удары (в створ): 10 (4) – 15 (9)
Угловые: 7 – 7
Оффсайды: 0 – 1.

БАРСЕЛОНА-РЕАЛ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
63' ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
9' ГОЛ ! Мяч забил Ansu Fati (Барселона).
5' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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