Петра Квитова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 8 октября, на Открытом чемпионате Франции по теннису пройдут полуфинальные матчи у женщин.



Во второй встрече 1/2 финала Петра Квитова из Чехии (№1 WTA) сыграет против Софии Кенин из США (№6 WTA, Q). Встреча начнется после матча Ига Свёнтек – Надя Подороска, ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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