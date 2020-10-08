Ига Свёнтек – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 8 октября, на Открытом чемпионате Франции по теннису пройдут полуфинальные матчи у женщин.



В первом матче 1/2 финала Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) сыграет против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.



Напомним, представительница Аргентины остановила в 1/4 финала украинку Элину Свитолину.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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