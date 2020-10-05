Элина Свитолина – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 6 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче 1/4 финала украинка сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q). Матч пройдет вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи Жабер – Коллинс. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
|Стадія
|Свитолина
|Подороска
|Q1
|-
|Фрех (6-2 6-2) №159 WTA
|Q2
|-
|Кристиан (6-0 6-4) №167 WTA
|Q3
|-
|Ван Синь Ю (6-2 6-4) №146 WTA
|1-й круг
|Грачева (7-6 6-4) №89 WTA
|Миннен (6-2 6-1) №111 WTA
|2-й круг
|Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA
|Путинцева (6-3 1-6 6-2) №27 WTA
|3-й круг
|Александрова (6-4 7-5) №31 WTA
|Шмидлова (6-3 6-2) №161 WTA
|4-й круг
|Гарсия (6-1 6-3) №45 WTA
|Крейчикова (2-6 6-2 6-3) №117 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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