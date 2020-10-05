Элина Свитолина – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 05.10.2020 23:17
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Элина Свитолина – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Во вторник, 6 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче 1/4 финала украинка сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q). Матч пройдет вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи Жабер – Коллинс. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Путь на турнире
Стадія  Свитолина  Подороска
Q1 -  Фрех (6-2 6-2) №159 WTA
Q2 -  Кристиан (6-0 6-4) №167 WTA
Q3 -  Ван Синь Ю (6-2 6-4) №146 WTA
1-й круг    Грачева (7-6 6-4) №89 WTA  Миннен (6-2 6-1) №111 WTA
2-й круг  Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA  Путинцева (6-3 1-6 6-2) №27 WTA
3-й круг  Александрова (6-4 7-5) №31 WTA  Шмидлова (6-3 6-2) №161 WTA
4-й круг  Гарсия (6-1 6-3) №45 WTA  Крейчикова (2-6 6-2 6-3) №117 WTA

Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем круге победительница матча сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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