Элина Свитолина – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 6 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче 1/4 финала украинка сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q). Матч пройдет вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи Жабер – Коллинс. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадія Свитолина Подороска Q1 - Фрех (6-2 6-2) №159 WTA Q2 - Кристиан (6-0 6-4) №167 WTA Q3 - Ван Синь Ю (6-2 6-4) №146 WTA 1-й круг Грачева (7-6 6-4) №89 WTA Миннен (6-2 6-1) №111 WTA 2-й круг Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA Путинцева (6-3 1-6 6-2) №27 WTA 3-й круг Александрова (6-4 7-5) №31 WTA Шмидлова (6-3 6-2) №161 WTA 4-й круг Гарсия (6-1 6-3) №45 WTA Крейчикова (2-6 6-2 6-3) №117 WTA

Ранее девушки между собой не играли.



В следующем круге победительница матча сразится против Иги Свёнтек из Польши (№53 WTA) или Мартины Тревизан из Италии (№159 WTA, Q).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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