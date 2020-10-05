Еліна Світоліна - Надя Подороска. Прогноз і анонс чвертьфіналу Ролан Гаррос

У вівторок, 6 жовтня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) зіграє поєдинок 1/4 фіналу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. На цій стадії українка буде змагатися проти Наді Подороски з Аргентини (№131 WTA). Матч відбудеться другим запуском на корті імені Філіпа Шатріє і орієнтовно розпочнеться о 13:30 за Києвом.
Перемога в цій зустрічі повинна принести одній із тенісисток €141,750 призових і 350 очок до рейтингу WTA в додаток до €283,500, які вже зароблені. Торік українка завершила боротьбу в третьому колі, тому за новими правилами вже два матчі в плюсі, аргентинка – взагалі не брала участі в Ролан Гаррос-2019 і забезпечила собі дебют в першій сотні. Цікаво, що сумарні призові Наді за кар'єру складають близько 256 тисяч євро, а це навіть менше, ніж вона вже заробила на кортах Парижа.
Суперниця
Надя Подороска народилася в Росаріо у 1997 році і має українське коріння. Тенісистка розповідала, що її дідусь і бабуся з України, але вона себе вважає на 100% аргентинкою.
Українські вболівальнику тенісу можуть пам'ятати Подороску за матчами Кубка Федерації, який нещодавно перейменували в честь Біллі Джин Кінг. В квітні 2016-го року українки змагалися з аргентинками в Бучі за вихід до Другої Світової групи. Наші дівчата перемогли 4:0, а майбутня суперниця Світоліної програла одиночку Лесі Цуренко у двох сетах. На той момент вона займала 330-у позицію у світовій класифікації.
Досягнення 23-річної тенісистки до РГ-2020 були досить скромними. В одиночному розряді вона виграла один 60-тисячник ITF і шість 25-тисячників, схожа ситуація і в парному розряді, хоча останнім часом вона більше часу приділяє саме одиночці. 2020-й рік взагалі вийшов ударним для аргентинки, наразі вона вже виграла 42 матчі з 48 (на грунті 21-3), а також має три перемоги на турнірах ITF.
Jimmie48 Photography. Надя Подороска
Форма
Навряд чи хтось буде сперечатися, що майбутній суперниці Еліни дуже пощастило із сіткою. До матчу 1/4 фіналу вона зустрілася лише з однією сіяною, гра якої досить часто залежить від емоцій, іноді шалених. Але найбільший подарунок для аргентинки – раннє зняття Серени Вільямс, яка скоріше за все дійшла б до четвертого кола, де вони могли перетнутися. От і вийшло, що майже всі опонентки Подороски були з нею одного рангу і результат вирішувала поточна форма.
Що стосується Еліни, то вона розпочинала вкрай важко. Після перемоги на турнірі в Страсбурзі Світоліній непросто далися перші три матчі в Парижі, але на Каролін Гарсію вона вийшла повністю налаштованою і потішила своїх уболівальників впевненою перемогою.
|Стадія
|Світоліна
|Подороска
|Q1
|-
|Фрех (6-2 6-2) №159 WTA
|Q2
|-
|Крістіан (6-0 6-4) №167 WTA
|Q3
|-
|Ван Сінь Ю (6-2 6-4) №146 WTA
|1-е коло
|Грачова (7-6 6-4) №89 WTA
|Міннен (6-2 6-1) №111 WTA
|2-е коло
|Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA
|Путінцева (6-3 1-6 6-2) №27 WTA
|3-є коло
|Александрова (6-4 7-5) №31 WTA
|Шмідлова (6-3 6-2) №161 WTA
|4-е коло
|Гарсія (6-1 6-3) №45 WTA
|Крейчикова (2-6 6-2 6-3) №117 WTA
Статистика на турнірі
|Світоліна
|Подороска
|матчі
|4
|7
|середній рейтинг суперниць
|85.8
|126.9
|середній час матчу
|1:29
|1:28
|витрачено секунд на одне очко
|39
|43
|виграно очок на подачі, %
|57.1
|62.1
|ейси/гейм
|0.07
|0.03
|подвійні помилки/гейм
|0.12
|0.06
|% першої подачі
|60.6
|69.8
|виграно очок на першій подачі, %
|65.1
|67.0
|виграно очок на другій подачі, %
|44.7
|50.1
|виграно очок на прийомі, %
|51.4
|55.1
|реалізовано брейкпойнтів, %
|52.4
|53.2
|виходів до сітки/гейм
|0.57
|0.61
|очки, виграні біля сітки, %
|60.4
|70.0
|віннерси/гейм
|0.64
|1.2
|невимушені помилки/гейм
|1.01
|1.02
Перспективи в рейтингу
Еліна вже випередила Кароліну Плішкову, але потіснити її ще можуть Софія Кенін і Петра Квітова, які в понеділок також здобули путівки до 1/4 фіналу. Враховуючи те, що Кенін наразі вже не вистачає виходу до півфіналу, то можна констатувати, що Світоліна точно збереже місце в топ-5. Адже Квітова випередить українку тільки в разі перемоги на турнірі, а зіграти з Кенін у фіналі вони не можуть навіть теоретично, бо знаходяться в одній половині сітки.
У Подороски ж все в шоколаді, наразі вона в онлайн-рейтингу в районі 70-ї позиції, ще одна перемога взагалі підніме її до топ-50. Навряд чи аргентинка могла про таке навіть мріяти.
Прогноз
Якщо говорити відверто, то Подороска – не та суперниця, яка повинна зупиняти Світоліну на турнірах Великого Шолома. При всій повазі до аргентинки з українським корінням, у неї немає жодного ключового вміння, яке дозволило б переграти Еліну, яка знаходиться в гарній формі. Подача в аргентинки слабша, хоча й досить точна, особливої переваги в потужності теж немає. Вона непогано рухається, але різниця в класі шалена. Це той матч, в якому все залежить від Еліни. Якщо вона вийде налаштованою і здоровою на поєдинок, то переможе, якщо ні, то тільки тоді можуть бути неприємні несподіванки.
Також не варто забувати, що для Еліни це вже третій чвертьфінал Ролан Гаррос. Якщо в 2015 з Аною Іванович у тоді ще 20-річної українки особливих шансів і не було, то прикра поразка від Симони Халеп, датована 2017-м, досі перед очима. Наразі проти Світоліної суперниця зовсім іншого рівня і це саме той шанс, який потрібно використати на 100%.
Владимир Клепач, Sport.ua
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