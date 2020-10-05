Еліна Світоліна - Надя Подороска. Прогноз і анонс чвертьфіналу Ролан Гаррос

У вівторок, 6 жовтня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) зіграє поєдинок 1/4 фіналу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. На цій стадії українка буде змагатися проти Наді Подороски з Аргентини (№131 WTA). Матч відбудеться другим запуском на корті імені Філіпа Шатріє і орієнтовно розпочнеться о 13:30 за Києвом.



Перемога в цій зустрічі повинна принести одній із тенісисток €141,750 призових і 350 очок до рейтингу WTA в додаток до €283,500, які вже зароблені. Торік українка завершила боротьбу в третьому колі, тому за новими правилами вже два матчі в плюсі, аргентинка – взагалі не брала участі в Ролан Гаррос-2019 і забезпечила собі дебют в першій сотні. Цікаво, що сумарні призові Наді за кар'єру складають близько 256 тисяч євро, а це навіть менше, ніж вона вже заробила на кортах Парижа.



Суперниця



Надя Подороска народилася в Росаріо у 1997 році і має українське коріння. Тенісистка розповідала, що її дідусь і бабуся з України, але вона себе вважає на 100% аргентинкою.



Українські вболівальнику тенісу можуть пам'ятати Подороску за матчами Кубка Федерації, який нещодавно перейменували в честь Біллі Джин Кінг. В квітні 2016-го року українки змагалися з аргентинками в Бучі за вихід до Другої Світової групи. Наші дівчата перемогли 4:0, а майбутня суперниця Світоліної програла одиночку Лесі Цуренко у двох сетах. На той момент вона займала 330-у позицію у світовій класифікації.



Досягнення 23-річної тенісистки до РГ-2020 були досить скромними. В одиночному розряді вона виграла один 60-тисячник ITF і шість 25-тисячників, схожа ситуація і в парному розряді, хоча останнім часом вона більше часу приділяє саме одиночці. 2020-й рік взагалі вийшов ударним для аргентинки, наразі вона вже виграла 42 матчі з 48 (на грунті 21-3), а також має три перемоги на турнірах ITF.



Jimmie48 Photography. Надя Подороска



Форма



Навряд чи хтось буде сперечатися, що майбутній суперниці Еліни дуже пощастило із сіткою. До матчу 1/4 фіналу вона зустрілася лише з однією сіяною, гра якої досить часто залежить від емоцій, іноді шалених. Але найбільший подарунок для аргентинки – раннє зняття Серени Вільямс, яка скоріше за все дійшла б до четвертого кола, де вони могли перетнутися. От і вийшло, що майже всі опонентки Подороски були з нею одного рангу і результат вирішувала поточна форма.



Що стосується Еліни, то вона розпочинала вкрай важко. Після перемоги на турнірі в Страсбурзі Світоліній непросто далися перші три матчі в Парижі, але на Каролін Гарсію вона вийшла повністю налаштованою і потішила своїх уболівальників впевненою перемогою.

Шлях на турнірі

Стадія Світоліна Подороска Q1 - Фрех (6-2 6-2) №159 WTA Q2 - Крістіан (6-0 6-4) №167 WTA Q3 - Ван Сінь Ю (6-2 6-4) №146 WTA 1-е коло Грачова (7-6 6-4) №89 WTA Міннен (6-2 6-1) №111 WTA 2-е коло Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA Путінцева (6-3 1-6 6-2) №27 WTA 3-є коло Александрова (6-4 7-5) №31 WTA Шмідлова (6-3 6-2) №161 WTA 4-е коло Гарсія (6-1 6-3) №45 WTA Крейчикова (2-6 6-2 6-3) №117 WTA

Статистика на турнірі

Світоліна Подороска матчі 4 7 середній рейтинг суперниць 85.8 126.9 середній час матчу 1:29 1:28 витрачено секунд на одне очко 39 43 виграно очок на подачі, % 57.1 62.1 ейси/гейм 0.07 0.03 подвійні помилки/гейм 0.12 0.06 % першої подачі 60.6 69.8 виграно очок на першій подачі, % 65.1 67.0 виграно очок на другій подачі, % 44.7 50.1 виграно очок на прийомі, % 51.4 55.1 реалізовано брейкпойнтів, % 52.4 53.2 виходів до сітки/гейм 0.57 0.61 очки, виграні біля сітки, % 60.4 70.0 віннерси/гейм 0.64 1.2 невимушені помилки/гейм 1.01 1.02



Перспективи в рейтингу



Еліна вже випередила Кароліну Плішкову, але потіснити її ще можуть Софія Кенін і Петра Квітова, які в понеділок також здобули путівки до 1/4 фіналу. Враховуючи те, що Кенін наразі вже не вистачає виходу до півфіналу, то можна констатувати, що Світоліна точно збереже місце в топ-5. Адже Квітова випередить українку тільки в разі перемоги на турнірі, а зіграти з Кенін у фіналі вони не можуть навіть теоретично, бо знаходяться в одній половині сітки.



У Подороски ж все в шоколаді, наразі вона в онлайн-рейтингу в районі 70-ї позиції, ще одна перемога взагалі підніме її до топ-50. Навряд чи аргентинка могла про таке навіть мріяти.



Прогноз



Якщо говорити відверто, то Подороска – не та суперниця, яка повинна зупиняти Світоліну на турнірах Великого Шолома. При всій повазі до аргентинки з українським корінням, у неї немає жодного ключового вміння, яке дозволило б переграти Еліну, яка знаходиться в гарній формі. Подача в аргентинки слабша, хоча й досить точна, особливої переваги в потужності теж немає. Вона непогано рухається, але різниця в класі шалена. Це той матч, в якому все залежить від Еліни. Якщо вона вийде налаштованою і здоровою на поєдинок, то переможе, якщо ні, то тільки тоді можуть бути неприємні несподіванки.



Також не варто забувати, що для Еліни це вже третій чвертьфінал Ролан Гаррос. Якщо в 2015 з Аною Іванович у тоді ще 20-річної українки особливих шансів і не було, то прикра поразка від Симони Халеп, датована 2017-м, досі перед очима. Наразі проти Світоліної суперниця зовсім іншого рівня і це саме той шанс, який потрібно використати на 100%.

Прогноз: перемога Світоліної у двох сетах