Еліна Світоліна - Надя Подороска. Прогноз і анонс чвертьфіналу Ролан Гаррос

Третя спроба найкращої української тенісистки вийти до півфіналу грунтового мейджора

  • 05.10.2020 22:50
  • 977 просмотров
  • 3 комментария
Еліна Світоліна - Надя Подороска. Прогноз і анонс чвертьфіналу Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна

У вівторок, 6 жовтня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) зіграє поєдинок 1/4 фіналу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. На цій стадії українка буде змагатися проти Наді Подороски з Аргентини (№131 WTA). Матч відбудеться другим запуском на корті імені Філіпа Шатріє і орієнтовно розпочнеться о 13:30 за Києвом.
 
Перемога в цій зустрічі повинна принести одній із тенісисток €141,750 призових і 350 очок до рейтингу WTA в додаток до €283,500, які вже зароблені. Торік українка завершила боротьбу в третьому колі, тому за новими правилами вже два матчі в плюсі, аргентинка – взагалі не брала участі в Ролан Гаррос-2019 і забезпечила собі дебют в першій сотні. Цікаво, що сумарні призові Наді за кар'єру складають близько 256 тисяч євро, а це навіть менше, ніж вона вже заробила на кортах Парижа.
 
Суперниця
 
Надя Подороска народилася в Росаріо у 1997 році і має українське коріння. Тенісистка розповідала, що її дідусь і бабуся з України, але вона себе вважає на 100% аргентинкою.
 
Українські вболівальнику тенісу можуть пам'ятати Подороску за матчами Кубка Федерації, який нещодавно перейменували в честь Біллі Джин Кінг. В квітні 2016-го року українки змагалися з аргентинками в Бучі за вихід до Другої Світової групи. Наші дівчата перемогли 4:0, а майбутня суперниця Світоліної програла одиночку Лесі Цуренко у двох сетах. На той момент вона займала 330-у позицію у світовій класифікації.
 
Досягнення 23-річної тенісистки до РГ-2020 були досить скромними. В одиночному розряді вона виграла один 60-тисячник ITF і шість 25-тисячників, схожа ситуація і в парному розряді, хоча останнім часом вона більше часу приділяє саме одиночці. 2020-й рік взагалі вийшов ударним для аргентинки, наразі вона вже виграла 42 матчі з 48 (на грунті 21-3), а також має три перемоги на турнірах ITF. 


Jimmie48 Photography. Надя Подороска
 
Форма
 
Навряд чи хтось буде сперечатися, що майбутній суперниці Еліни дуже пощастило із сіткою. До матчу 1/4 фіналу вона зустрілася лише з однією сіяною, гра якої досить часто залежить від емоцій, іноді шалених. Але найбільший подарунок для аргентинки – раннє зняття Серени Вільямс, яка скоріше за все дійшла б до четвертого кола, де вони могли перетнутися. От і вийшло, що майже всі опонентки Подороски були з нею одного рангу і результат вирішувала поточна форма.
 
Що стосується Еліни, то вона розпочинала вкрай важко. Після перемоги на турнірі в Страсбурзі Світоліній непросто далися перші три матчі в Парижі, але на Каролін Гарсію вона вийшла повністю налаштованою і потішила своїх уболівальників впевненою перемогою.

Шлях на турнірі
Стадія  Світоліна  Подороска
Q1 -  Фрех (6-2 6-2) №159 WTA
Q2 -  Крістіан (6-0 6-4) №167 WTA
Q3 -  Ван Сінь Ю (6-2 6-4) №146 WTA
1-е коло    Грачова (7-6 6-4) №89 WTA  Міннен (6-2 6-1) №111 WTA
2-е коло  Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA  Путінцева (6-3 1-6 6-2) №27 WTA
3-є коло  Александрова (6-4 7-5) №31 WTA  Шмідлова (6-3 6-2) №161 WTA
4-е коло  Гарсія (6-1 6-3) №45 WTA  Крейчикова (2-6 6-2 6-3) №117 WTA

Статистика на турнірі

   Світоліна  Подороска
матчі 4 7
середній рейтинг суперниць 85.8 126.9
середній час матчу 1:29 1:28
витрачено секунд на одне очко 39 43
виграно очок на подачі, % 57.1 62.1
ейси/гейм 0.07 0.03
подвійні помилки/гейм 0.12 0.06
% першої подачі 60.6 69.8
виграно очок на першій подачі, % 65.1 67.0
виграно очок на другій подачі, % 44.7 50.1
виграно очок на прийомі, % 51.4 55.1
реалізовано брейкпойнтів, % 52.4 53.2
виходів до сітки/гейм 0.57 0.61
очки, виграні біля сітки, % 60.4 70.0
віннерси/гейм 0.64 1.2
невимушені помилки/гейм 1.01 1.02

Перспективи в рейтингу
 
Еліна вже випередила Кароліну Плішкову, але потіснити її ще можуть Софія Кенін і Петра Квітова, які в понеділок також здобули путівки до 1/4 фіналу.  Враховуючи те, що Кенін наразі вже не вистачає виходу до півфіналу, то можна констатувати, що Світоліна точно збереже місце в топ-5. Адже Квітова випередить українку тільки в разі перемоги на турнірі, а зіграти з Кенін у фіналі вони не можуть навіть теоретично, бо знаходяться в одній половині сітки.
 
У Подороски ж все в шоколаді, наразі вона в онлайн-рейтингу в районі 70-ї позиції, ще одна перемога взагалі підніме її до топ-50. Навряд чи аргентинка могла про таке навіть мріяти.
 
Прогноз
 
Якщо говорити відверто, то Подороска – не та суперниця, яка повинна зупиняти Світоліну на турнірах Великого Шолома. При всій повазі до аргентинки з українським корінням, у неї немає жодного ключового вміння, яке дозволило б переграти Еліну, яка знаходиться в гарній формі. Подача в аргентинки слабша, хоча й досить точна, особливої переваги в потужності теж немає. Вона непогано рухається, але різниця в класі шалена. Це той матч, в якому все залежить від Еліни. Якщо вона вийде налаштованою і здоровою на поєдинок, то переможе, якщо ні, то тільки тоді можуть бути неприємні несподіванки.

Також не варто забувати, що для Еліни це вже третій чвертьфінал Ролан Гаррос. Якщо в 2015 з Аною Іванович у тоді ще 20-річної українки особливих шансів і не було, то прикра поразка від Симони Халеп, датована 2017-м, досі перед очима. Наразі проти Світоліної суперниця зовсім іншого рівня і це саме той шанс, який потрібно використати на 100%.
 
Прогноз: перемога Світоліної у двох сетах
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Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.10.2020 23:16
    0
    Головне, щоб без недооцінки суперниці. Еліна вольова спортсменка і може переламувати матчі, які не зовсім вдало складаються. Але щоб грати проти ноунейма в 1/4 ВШ і мати підповідний настрій це і має бути психологічна стійкість. В принципі, гра з Гарсією показала, що Еля може підходити відповідально до важливих матчів, будемо надіятись на те, що сенсації завтра не буде, успіху Еліна!!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.10.2020 23:14
    0
    Сподіваюсь, що Надя перегорить до поєдинку з Еліною, як перед гравцем ТОП-5. Тому чекаю не складну перемогу Світоліної в 2-х сетах.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 22:58
    0
    Прогноз потрясающий, можно и на корт не выходить... Но женский теннис непредсказуемый, это лотерея. Но завтра не тот случай. Светолина должна побеждать, где-то в районе 6:1, 6:2 по сетам.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.10.2020 23:16
    0
    Головне, щоб без недооцінки суперниці. Еліна вольова спортсменка і може переламувати матчі, які не зовсім вдало складаються. Але щоб грати проти ноунейма в 1/4 ВШ і мати підповідний настрій це і має бути психологічна стійкість. В принципі, гра з Гарсією показала, що Еля може підходити відповідально до важливих матчів, будемо надіятись на те, що сенсації завтра не буде, успіху Еліна!!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.10.2020 23:14
    0
    Сподіваюсь, що Надя перегорить до поєдинку з Еліною, як перед гравцем ТОП-5. Тому чекаю не складну перемогу Світоліної в 2-х сетах.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 22:58
    0
    Прогноз потрясающий, можно и на корт не выходить... Но женский теннис непредсказуемый, это лотерея. Но завтра не тот случай. Светолина должна побеждать, где-то в районе 6:1, 6:2 по сетам.
    Ссылка
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