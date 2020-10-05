Расписание украинок на Ролан Гаррос на 6 октября

Шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграют три украинки.

Элина Свитолина (№5 WTA) в 1/4 финала одиночного разряда сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA). Матч пройдет вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи Жабер – Коллинс. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.



Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси в четвертьфинале парного разряда будет играть против второго сеяного венгерско-французского дуэта Тимеа Бабош / Кристина Младенович. Встреча состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Ориентировочное время начала – 13:30 по Киеву.

Дарья Лопатецкая во втором круге юниорского турнира встретится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьевой из России. Поединок откроет игровой день на корте №12. Начало матча в 11:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниорки)

ПРИЗОВЫЕ