Расписание украинок на Ролан Гаррос на 6 октября

Шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграют три украинки.
Элина Свитолина (№5 WTA) в 1/4 финала одиночного разряда сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA). Матч пройдет вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи Жабер – Коллинс. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси в четвертьфинале парного разряда будет играть против второго сеяного венгерско-французского дуэта Тимеа Бабош / Кристина Младенович. Встреча состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Ориентировочное время начала – 13:30 по Киеву.
Дарья Лопатецкая во втором круге юниорского турнира встретится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьевой из России. Поединок откроет игровой день на корте №12. Начало матча в 11:00 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниорки)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.