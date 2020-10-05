Расписание украинок на Ролан Гаррос на 6 октября

Во вторник на корты Парижа выйдут три украинки

  • 05.10.2020 21:20
  • 1019 просмотров
  • 4 комментария
Расписание украинок на Ролан Гаррос на 6 октября
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграют три украинки.

Элина Свитолина (№5 WTA) в 1/4 финала одиночного разряда сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA). Матч пройдет вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи Жабер – Коллинс. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
 
Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси в четвертьфинале парного разряда будет играть против второго сеяного венгерско-французского дуэта Тимеа Бабош / Кристина Младенович. Встреча состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Ориентировочное время начала – 13:30 по Киеву.

Дарья Лопатецкая во втором круге юниорского турнира встретится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьевой из России. Поединок откроет игровой день на корте №12. Начало матча в 11:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниорки)

ПРИЗОВЫЕ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 05.10.2020 21:50
    0
    вирішили не з цього етапа починати в один час, а можливо я плутаю й ніколи раніше не починали одночасно похвилинно, як у фітболі.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.10.2020 21:31
    0
    Ну, блин... Опять одновременно
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 05.10.2020 21:31
    +1
    dimaprogs, 05.10.2020 21:22
    Одновременно значит. Ну так и быть, будем и там и там болеть!
    Другі запуски, вчасно по-любє не почнуться! Наврядчи Коллінз з Жабер в півтори години впишуться.
    Ссылка
    dimaprogs
    online
      dimaprogs, 05.10.2020 21:22
    0
    Одновременно значит. Ну так и быть, будем и там и там болеть!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 05.10.2020 21:31
    +1
    dimaprogs, 05.10.2020 21:22
    Одновременно значит. Ну так и быть, будем и там и там болеть!
    Другі запуски, вчасно по-любє не почнуться! Наврядчи Коллінз з Жабер в півтори години впишуться.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 05.10.2020 21:50
    0
    вирішили не з цього етапа починати в один час, а можливо я плутаю й ніколи раніше не починали одночасно похвилинно, як у фітболі.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.10.2020 21:31
    0
    Ну, блин... Опять одновременно
    Ссылка
    dimaprogs
    online
      dimaprogs, 05.10.2020 21:22
    0
    Одновременно значит. Ну так и быть, будем и там и там болеть!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности