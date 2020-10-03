Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Ингулец» – «Минай» - 1:1



Ситчинава, 35 (пен.) – Нуриев, 10 (пен.)



Козак, 9, Коваленко, 15, Лупашко, 44, Ковалев, 49 – Попович, 35, Пиняшко, 50, Маткобожик, 52, Ахмедзаде, 73

Пиняшко, 57 (повторное предупреждение)

«Ингулец»: Крынский – Квасный, Ковалев, Павлов, Балан – Лупашко (Мишуренко, 76), Кучеренко – Козак (Щедрый, 66), Запорожец, Коваленко (Мкомола, 66) – Ситчинава.

Запасные: Шуст, Бартулович, Фатеев, Белоцерковец, Шишка, Семенко.

«Минай»: Попович – Маембе, Маткобожик, Матич, Меличенко, Сакив – Нуриев (Голодюк, 90+1), Ткачук, Пиняшко – Шиндер (Ахмедзаде, 67), Кожанов (Снижко, 59).

Запасные: Каниболоцкий, Эдгар, Лопыренок, Допилка, Карноза, Глагола.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Наши оценки:





«Ингулец» (замены): Мкомола – 6,0, Щедрый – 6,0, Мишуренко – б/о.

«Минай» (замены): Снижко – 6,0, Ахмедзаде – 6,0, Голодюк – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. МОМЕНТ! Сакив ударом со штрафного отправил мяч в сетку с внешней стороны!



90+4 мин. Дотащил мяч к чужой штрафной Маембе, после чего был сбит! Финальный стандарт!



90+1 мин. ЗАМЕНА У МИНАЯ. Голодюк вышел вместо Нуриева.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит три минуты.



89 мин. Всем составом Минай на своей половине, и играет исключительно на отбой.



87 мин. Серия угловых для хозяев.



85 мин. МОМЕНТ! Маткобожик успел выбить мяч, который катился в сторону пустых ворот, после удара Мишуренко с левого угла вратарской в падении!



82 мин. Ахмедзаде не смог зацепиться за верховую передачу из глубины поля.



79 мин. Помощнику Кобина отправилась желтая в техническую зону.



77 мин. Мишуренко заработал штрафной своим проходом в левом фланге атаки.



76 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Мишуренко будет завершать игру вместо Лупашко.



73 мин. Ахмедзаде получил желтую за попытку симуляции у правого угла вратарской.



70 мин. Маембе в подкате заблокировал прострел Щедрого с левого фланга, но мяч при этом ушел от игрока Ингульца, чего не заметил арбитр.



67 мин. ЗАМЕНА У МИНАЯ. Ахмедзаде завершит игру вместо Шиндера.



66 мин. ЗАМЕНЫ У ИНГУЛЬЦА. Мкомола вышел вместо Коваленко, а Щедрый заменил Козака.



62 мин. МОМЕНТ! Ситчинава запустил мяч над воротами, получив отскок в центр чужой штрафной. Мяч попал в голову Поповича в этом эпизоде! Даже так!



59 мин. ЗАМЕНА У МИНАЯ. Вместо Кожанова на поле вышел Снижко.



58 мин. Рывок Кожанова в левом фланге чужой штрафной завершился угловым.



57 мин. УДАЛЕНИЕ! Пиняшко получил вторую желтую за фол против Козака у технической зоны!



53 мин. Карточка отправилась и в техническую зону Ингульца. За эмоции — Лавриненко.



52 мин. Желтая карточка для Маткобожика, который смял на левом фланге обороны Коваленко.



50 мин. Пиняшко предупрежден за неспортивное поведение после собственного фола в центре поля.



49 мин. Против Маебе в грубом подкате выступил Ковалев на фланге.



48 мин. Балан неудачно запустил мяч по правому флангу.



46 мин. Попович выпустил мяч из рук, перехватывая подачу с правого фланга, но тут же исправил свою ошибку, опередив Ситчинаву.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Маткобожик жестко пошел в столкновение с Козаком на правом фланге обороны.



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.



44 мин. Шиндер удачно скинул мяч на ход Кожанову в центральную зону перед штрафной, но того грубо сбил Лупашко.



42 мин. Вновь прошла быстрая атака Миная, но на этот раза она была завершена заведомо неудачным дальним ударом Пиняшко.



40 мин. МОМЕНТ! В контратаку убежал Кожанов, но с левого фланга штрафной закрутил в руки Крынскому.



38 мин. Штрафной для хозяев на правом фланге атаки.



35 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мощный выстрел от Ситчинавы с пенальти в левый угол!



35 мин. Попович договорился до желтой.



34 мин. ПЕНАЛЬТИ! Маткобожик снес с ног Ситчинаву, который старался замкнуть неудачную попытку Поповича отразить дальний удар!



33 мин. Ингулец старается построить атаку на чужой половине.



30 мин. Сакив самонадеянно решил подключать к атаке левым флангом Пиняшко. Партнер даже не стартовал.



28 мин. Запорожец сбил Шиндера после ошибки в контроле мяча на левом фланге атаки.



25 мин. Мелкий фол от Пиняшко у свой штрафной завершился назначением стандарта, который у Ингульца не получилось качественно исполнить.



22 мин. В оффсайде оказался на подходе к чужой штрафной Коваленко после передачи Кучеренко из центральной зоны.



20 мин. Ингулец медленно разыгрывает мяч у центральной линии.



18 мин. Балан на правом фланге жестко встретил фолом Пиняшко.



18 мин. Успел Сакив убрать руку от мяча, прямо перед попаданием ему в корпус при подаче с левого фланга. Не пенальти это.



15 мин. Под Ткачука в центре поля подкатился Коваленко.



14 мин. Ситчинава получил болезненный удар мячом в лицо.



12 мин. Квасный перевел мяч на угловой при передаче в глубину фланга Маембе.



10 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ударом с пенальти в правый угол Нуриев не оставил шансов голкиперу.



9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Козак в центре штрафной дернул Кожанова за футболку при подаче углового с левого фланга.



7 мин. В центе поля нарушил правила Кожанов.



4 мин. МОМЕНТ! Кожанов с правого фланга штрафной пробил не слишком опасно для Крынского.



2 мин. С мячом гости находятся на первых минутах.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В субботу, 3-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 19:30.

Тройка дебютантов «элитного» первенства в совокупности сумела добыть лишь одну победу в четырех уже сыгранных турах. Ее автором оказался коллектив Василия Кобина, которому теперь предстоит окунуться в воспоминания матчей прошлого сезона, и сыграть на выезде против петровского «Ингульца», но уже в рамках УПЛ. Сразу три матча сумели провести между собой «Минай» и «Ингулец» в прошлом футбольном году, при этом всякий раз уходив с поля, как минимум, с одним забиты мячом с каждой из сторон. Перевес по победам отошел в сторону закарпатской команды, поэтому «козаки» определенно захотят взять реванш. Тем более, это актуально и с точки зрения недавнего вылета команды Лавриненко из Кубка Украины по завершению матча с «Александрией» (1:4), в то время как подопечные Кобина сумели выбить из турнира «Полесье» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Минай».