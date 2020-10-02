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03.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Равенство во взаимоотношениях, соседство в таблице

  • 02.10.2020 20:40
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Ингулец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© facebook.com/FCInhulets

В прошлом сезоне соперники бились за выход в Премьер-лигу, а также оспаривали путевку в полуфинал Кубка Украины, и вот – первое противостояние на уровне сильнейшего дивизиона. Все три предыдущие встречи команды завершили с одинаковым счетом – 1:1, и лишь в домашней серии пенальти «Минай» был сильнее «Ингульца» – 6:5.

Решающей в кубковом противостоянии стала «осечка» Богдана Шуста, но в текущем чемпионате во многом благодаря опытнейшему голкиперу «Ингулец» – среди лучших по количеству пропущенных голов. А вот «Минай» только в двух последних матчах УПЛ пропустил семь мячей, при этом ничего не забив. Впрочем, не забываем, что у подопечных Василия Кобина в субботу завершается непростая серия из четырех кряду выездов, что для дебютанта лиги – дополнительное испытание.

В последний день сентября «Минай» успел сыграть в Кубке Украины, съездив в Житомир. Непростую победу над перволиговым коллективом закарпатцы одержали практически дублирующим составом: Тарас Сакив был единственным исполнителем, который с первых минут начинал и игру с «Динамо», и игру с «Полесьем» – он же стал и героем кубкового поединка, забив победный гол (2:1). Фланговый защитник отличился точным ударом со штрафного, заодно оформив дебютный мяч за «Минай». Посмотрим, какой у команды состав будет в субботу, но точно не сыграет с «Ингульцом» Дмитрий Павлиш, за четверть часа игры схлопотавший удаление с «Динамо».

«Ингулец» в тот же вечер среды сошелся на Кубок с «Александрией», выставив в кировоградском дерби также резервистов. В сравнении с последним поединком УПЛ Сергей Лавриненко оставил в воротах Богдана Шуста, сменив абсолютно всех полевых исполнителей. Соответственно, 1:4 не удивили, и президент клуба Александр Поворознюк прокомментировал такой итог в свойственной себе манере: «Очень хороший вечер был для нас. Третий состав играл, пацаны отдавались. Все, что можно было, они делали. На сегодняшний день это наш уровень».

Несмотря на соседние места в турнирной таблице, движение команд по сезону все же очень разнится. «Минай» благодаря единственному мячу в ворота той же «Александрии» сразу отпраздновал дебютную победу в Премьер-лиге, после чего дважды был разгромлен. «Ингулец» же ровно бился со всеми соперниками, отобрав очки у участников Лиги Европы (правда, уже бывших) и уступив только лидеру УПЛ, «Ворскле». Формально фаворит поединка – «Ингулец», но без сюрпризов должно не обойтись. Тем более, все предыдущие матчи вышли крайне напряженными – и ничейные результаты, и четыре (!) удаления говорят сами за себя.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Шуст, Квасный, Запорожец, Козак, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Ковалев, Лупашко, Ситчинава.

«Минай»: Попович, Пиняшко, Матич, Меличенко, Ткачук, Лопырёнок, Сакив, Маткобожик, Кожанов, Нуриев, Шиндер.

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3 октября, суббота

«Ингулец» — «Минай»
Кропивницкий. Стадион «Зирка». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ИНГУЛЕЦ – МИНАЙ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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