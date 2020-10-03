Ингулец - Минай - 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче УПЛ «Ингулец» и «Минай», которые в прошлом сезоне играли в Первой лиге, сильнейшего не выявили и обменялись голами с пенальти.
Лучшие моменты матча Ингулец - Минай
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ника Сичинава (Ингулец).
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил Анатолий Нуриев (Минай).
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Источник — Sport.ua
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