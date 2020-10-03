Как в старые добрые. Ингулец и Минай расписали мировую

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Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Ингулец» – «Минай» - 1:1
Ситчинава, 35 (пен.) – Нуриев, 10 (пен.)
Козак, 9, Коваленко, 15, Лупашко, 44, Ковалев, 49 – Попович, 35, Пиняшко, 50, Маткобожик, 52, Ахмедзаде, 73
Пиняшко, 57 (повторное предупреждение)
«Ингулец»: Крынский – Квасный, Ковалев, Павлов, Балан – Лупашко (Мишуренко, 76), Кучеренко – Козак (Щедрый, 66), Запорожец, Коваленко (Мкомола, 66) – Ситчинава.
«Минай»: Попович – Маембе, Маткобожик, Матич, Меличенко, Сакив – Нуриев (Голодюк, 90+1), Ткачук, Пиняшко – Шиндер (Ахмедзаде, 67), Кожанов (Снижко, 59).
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).
Удары (в створ): 12 (6) – 8 (4)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 4 – 2.
ИНГУЛЕЦ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
Илья Береза, Sport.ua
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