5-й тур
Ингулец
1:1
Минай
03.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Как в старые добрые. Ингулец и Минай расписали мировую

Четвертая ничья подряд в баталии Лавриненко и Кобина

  • 03.10.2020 21:27
  • 446 просмотров
  • 4 комментария
Как в старые добрые. Ингулец и Минай расписали мировую
© ФК Ингулец

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Ингулец» – «Минай» - 1:1

 Ситчинава, 35 (пен.) – Нуриев, 10 (пен.)

 Козак, 9, Коваленко, 15, Лупашко, 44, Ковалев, 49 – Попович, 35, Пиняшко, 50, Маткобожик, 52, Ахмедзаде, 73

 Пиняшко, 57 (повторное предупреждение)

«Ингулец»: Крынский – Квасный, Ковалев, Павлов, Балан – Лупашко (Мишуренко, 76), Кучеренко – Козак (Щедрый, 66), Запорожец, Коваленко (Мкомола, 66) – Ситчинава.

«Минай»: Попович – Маембе, Маткобожик, Матич, Меличенко, Сакив – Нуриев (Голодюк, 90+1), Ткачук, Пиняшко – Шиндер (Ахмедзаде, 67), Кожанов (Снижко, 59).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 12 (6) – 8 (4)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 4 – 2.

ИНГУЛЕЦ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    DV
      DV, 03.10.2020 21:35
    0
    Ничейный день....
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 03.10.2020 21:30
    0
    Нормально.... виходячи із того що не в рівних складах і 3 ігри підряд на виїзді
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 21:30
    -1
    Друг друга топят, вместо того, что бы обменяться победами.)))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.10.2020 21:29
    +2
    Якщо враховувати те, що Минай грав в меншості знову, то норм результат.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.10.2020 21:29
    +2
    Якщо враховувати те, що Минай грав в меншості знову, то норм результат.
    Ссылка
    DV
      DV, 03.10.2020 21:35
    0
    Ничейный день....
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 03.10.2020 21:30
    0
    Нормально.... виходячи із того що не в рівних складах і 3 ігри підряд на виїзді
    Ссылка
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